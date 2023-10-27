Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката

Паспорт України
Фото: Depositphotos

В конце 2022 года Кабмин принял постановление № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот документ уменьшил возраст для постановки на первичный воинский учет. В порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

То есть теперь надо идти в военкомат не в момент, когда исполнилось 16, а в тот год, когда парню должно исполниться 17 лет.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали, можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения.

Выезд за границу в 17 лет: возможно ли это во время войны

Напомним, что военное положение в Украине предусматривает ограничение на выезд военнообязанных мужчин призывного возраста.

В мирное время на срочную службу призываются годные по состоянию здоровья украинские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет (именно этот возраст считается призывным).

Однако в период действия военного положения под мобилизацию попадают все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (они считаются военнообязанными).

Соответственно, выезжать за границу во время войны запрещено мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Что же касается 17-летних юношей, то, по словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, пересекать границу они имеют полное право!

Несмотря на это, бывают случаи, когда Госпогранслужба не выпускает юношей за границу из-за новых правил постановки на воинский учет.

— Если говорить честно, то не имеют права запрещать выезжать за границу даже в период военного положения. Что же касается Госпогранслужбы, то, действительно, бывают случаи, когда они не выпускают мужчин в возрасте от 17 лет за границу, — говорит адвокат.

В связи с уменьшением возраста постановки на воинский учет, начиная с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17), ребята должны встать на воинский учет и получить прописное свидетельство.

— Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что лицо не имеет прописного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за границу.

Фактически, с 16 лет парень должен состоять на воинском учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу! — объясняет Кравец.

То есть по всем нормам и правилам, мужчины, которым исполнилось 17 лет, могут пересекать границу и выезжать из Украины.

Читайте также
Что ждет военнообязанных за границей: придет ли повестка и где становиться на учет
Мобілізація, військові ЗСУ, військові

Война в Украине, Военное положение, за кордон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ряде областей раздается тревога. В Хмельницкой и Полтавской областях — взрывы
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Безопасных для оккупантов мест нет: Юсов о регулярной “бавовне” в Крыму
Окупація Криму
Кирби не исключает, что Байден ветирует бюджет США, если в нем не будет помощи Украине
Джон Кірбі
Российские БпЛА атаковали Хмельницкий район: раздались взрывы
Дрони Шахед
Путин пытается использовать ХАМАС для ослабления поддержки Украины — Блинкен
Ентоні Блінкен

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Ад для будущих водителей: почему приходится часами стоять в очередях, чтобы попасть на экзамен
посвідчення водія
Взрывы в Миргороде | Шторм Z готовятся идти на Авдеевку | Новости Факты ICTV за 31.10.2023
Можно ли в 17 лет выехать за границу во время действия военного положения — ответ адвоката
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь