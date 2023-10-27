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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024

школа діти за партами
Фото: Unsplash

График школьных каникул зависит от начала и окончания нового учебного года. Согласно постановлению Кабмина № 782 от 28 июля, он начался традиционно 1 сентября 2023 года, но продлится фактически на месяц дольше обычного — до 28 июня 2024-го.

Этот год для украинских школьников снова начнется в сложных условиях с безопасностью, поэтому каждый регион, особенно прифронтовые, будет подстраивать как учебный процесс, так и каникулы к реалиям военного времени.

То есть единой схемы школьного обучения не будет. Очная, дистанционная или смешанная — решение за ОВА и учредителями учебных заведений.

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В Киеве уже определились с датами учебного года и каникул, на который можно ориентироваться.

График каникул 2023-2024:

  • осенние каникулы — с 23 по 29 октября 2023 года;
  • зимние каникулы — с 23 декабря 2023-го до 7 января 2024 года;
  • весенние каникулы — с 25 до 31 марта 2024 года;
  • летние каникулы — с 29 июня по 31 августа 2024 года.

Поскольку последние звонки в Киеве должны прозвучать 31 мая, в период до 28 июня могут продолжаться компенсаторные занятия для наверстывания “образовательных потерь и разрывов”, аттестации и другие мероприятия.

Кроме того, для столичных школьников первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

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школа діти за партами

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