Льготы на коммунальные услуги для УБД 2023: как получить и что понадобится

Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий, могут получить различные льготы от государства. Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определен немалый перечень льгот для УБД.

В частности, на законодательном уровне предусмотрены льготы и на оплату коммунальных услуг.

Факты ICTV узнавали, какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД в 2023 году и как их получить.

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Льготы на коммунальные услуги для УБД: что предусмотрено

75-процентная скидка платы за пользование жильем;

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после постановки на квартирный учет.

Участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.

Также УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% ― дополнительных работ). Абонентская плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Как УБД получить льготы на коммуналку 2023

Стоит отметить, что получить льготы на коммуналку могут лица, которые уже получили статус участника боевых действий. То есть, если вы только в процессе оформления статуса, льготы на коммуналку вы не сможете оформить.

После получения статуса УБД, необходимо подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕДАРП) и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Подавать эти заявления нужно в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, УБД также нужно иметь оригиналы и копии:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения УБД.

Подать заявления и необходимые документы можно в ближайшем сервисном центре ПФУ, в ЦПАУ или к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.

Кроме того, подать документы можно дистанционно — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

По результатам обработки заявления специалисты ПФУ проинформируют заявителя о состоянии и решении обработки его заявления.

Кстати, оформлять льготы на коммунальные услуги может не только участник боевых действий, но и его близкие родственники (родители, жена, дети). Для этого нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи, и справку о назначении статуса УБД.

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