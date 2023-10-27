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Юлия Захарченко, редактор ленты

Комендантский час в Украине 2023: в каких регионах действуют ограничения

поліція України
Фото: Depositphotos

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Где продолжают действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.

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Комендантский час в Украине 2023

С 18 сентября в Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа. Теперь она проходит с 20:00 до 06:00.

  • Киевская область: 00:00 – 05:00
  • Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00
  • Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00
  • Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов)
  • Никопольский район Днепропетровской области: 23:00 – 04:00
  • Синельниковский район Днепропетровской области: 22:00 – 05:00
  • Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00
  • Ужгород и Закарпатская область – нет
  • Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00
  • Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00
  • Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00
  • Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00
  • Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова)
  • Очаков Николаевской области – 23:00 – 05:00
  • Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00
  • Полтава и Полтавская область: 00:00 – 04:00
  • Ровно и Ровенская область: 00:00 – 05:00
  • Сумы и Сумская область: 23:00 – 04:00
  • Тернополь и Тернопольская область: 00:00 – 05:00
  • Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00
  • Херсон и Херсонская область: 20:00 – 06:00
  • Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 – 05:00
  • Черкассы и Черкасская область: 00:00 – 04:00
  • Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 04:00
  • Чернигов и Черниговская область: 00:00 – 04:00
  • Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00
  • Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.

В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

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Война в Украине, Военное положение, Україна-Росія
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