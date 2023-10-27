Комендантский час в Украине 2023: в каких регионах действуют ограничения
Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Где продолжают действовать ограничения в 2023 году, читайте в нашем материале.
Комендантский час в Украине 2023
С 18 сентября в Херсонской области увеличили продолжительность комендантского часа. Теперь она проходит с 20:00 до 06:00.
- Киевская область: 00:00 – 05:00
- Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00
- Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00
- Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов)
- Никопольский район Днепропетровской области: 23:00 – 04:00
- Синельниковский район Днепропетровской области: 22:00 – 05:00
- Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00
- Ужгород и Закарпатская область – нет
- Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00
- Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00
- Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00
- Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00
- Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова)
- Очаков Николаевской области – 23:00 – 05:00
- Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00
- Полтава и Полтавская область: 00:00 – 04:00
- Ровно и Ровенская область: 00:00 – 05:00
- Сумы и Сумская область: 23:00 – 04:00
- Тернополь и Тернопольская область: 00:00 – 05:00
- Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00
- Херсон и Херсонская область: 20:00 – 06:00
- Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 – 05:00
- Черкассы и Черкасская область: 00:00 – 04:00
- Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 04:00
- Чернигов и Черниговская область: 00:00 – 04:00
- Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00
- Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.
В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.
Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.
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