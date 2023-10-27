Выплаты на третьего ребенка 2023: размер и как получить

Социальная выплата на детей — денежная помощь, которую получают родители или опекуны при рождении малыша. В Украине ее размер определяется в зависимости от прожиточного минимума.

Согласно государственному бюджету Украины на 2023 год, запланированы следующие этапы повышения прожиточного минимума для детей:

с 1 июля — 2 201 грн (дети в возрасте до 6 лет) и 2 744 грн (дети от 6 до 18 лет);

с 1 декабря — 2 272 грн (дети до 6 лет) и 2 833 грн (дети от 6 до 18 лет).

Выплаты на третьего ребенка в 2023 году и их размер

Социальная помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 грн. Указанная сумма не зависит от того, какой ребенок по очередности — первый, второй, третий и так далее.

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Сразу выплачивается сумма в размере 10 320 грн, а в течение следующих 36 месяцев один из родителей получает 860 грн в месяц. Такая же сумма выплат предусмотрена и при усыновлении ребенка. Деньги зачисляются на карточку после рождения малыша.

Что необходимо для получения денежных выплат на ребенка

Оформить денежную помощь можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Размер выплат фиксированный и не зависит от количества детей в семье. Он составляет 41 280 грн. Помощь при рождении ребенка оформляют на одного из родителей. Подать заявку можно в онлайн и офлайн-режиме.

Оформление помощи онлайн

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;

заполните онлайн-форму на получение денежной помощи и заверьте электронной подписью.

Если форма заполнена правильно, выплаты будут начислены на следующий день после получения заявления органом социальной защиты.

Денежную помощь при рождении ребенка можно оформить на портале Дія, воспользовавшись комплексной услугой єМалятко.

Обратите внимание! Услугой єМалятко не смогут воспользоваться родители, чей ребенок родился за пределами Украины или появился на свет не в лечебном учреждении.

Оформление помощи в офлайн-режиме

Обратитесь в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или орган социальной защиты по месту жительства и предоставьте следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (в случае появления ребенка за пределами Украины предоставьте документы, удостоверяющие его рождение);

заявление одного из родителей (опекунам необходимо решение суда об установлении опеки);

личный банковский счет для социальных денежных выплат.

Срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме — примерно 10 дней.

Как получить выплаты на третьего ребенка в 2023 году в Дії

Зарегистрироваться на получение денежной помощи можно онлайн через портал Дія. Для этого:

зайдите на портал Дія єМалятко;

введите дату рождения ребенка и его место рождения;

заполните информацию о родителях, внесите паспортные данные;

укажите номер медзаключения, которое приходит на телефон матери (номер также есть в справке роддома) после рождения ребенка;

выберите желаемую услугу, в нашем случае это Назначение помощи при рождении ребенка;

укажите, кто из родителей будет получать средства (мама или папа);

выберите способ получения денежной помощи (в отделении почты или на карточку);

введите данные для перечисления денег — номер отделения почты или реквизиты карточки.

Выплаты на третьего ребенка 2023: кому могут отказать в помощи

Денежные социальные выплаты на ребенка в 2023 году могут прекратить выплачивать в следующих случаях:

устройство ребенка на полное государственное содержание;

прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий;

лишение получателя денежной помощи родительских прав;

нецелевое использование социальной помощи, необеспечение получателем надлежащих условий для содержания и воспитания ребенка.

Перечисленные в материале пункты помогут вам более подробно ознакомиться и понять, что необходимо для получения денежных выплат на третьего ребенка в 2023 году.

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