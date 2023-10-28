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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Этой ночью в Украине переводят часы на зимнее время

Этой ночью в Украине переводят часы на зимнее время
Фото: Unsplash

В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина перейдет на зимнее время. Каждый год мы переводим часы дважды: осенью и весной.

Делают это, чтобы сбалансировать биологическое и календарное время, а также ради экономии электроэнергии.

На зимнее время мы переводим стрелки часов осенью на час назад относительно стандартного времени, а весной обратно.

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Когда переводят часы 2023 на зимнее время – читайте в материале.

Зимнее время 2023: когда нужно переводить часы

В Украине переводят стрелки часов на зимнее время традиционно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это будет 29 октября в 4:00.

В 4 утра 29 октября 2023 стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Не забывайте, что большинство электронных устройств перейдут самостоятельно, но механические или не подключенные к интернету устройства необходимо переводить вручную.

Как влияет перевод часов на организм и как себя к этому подготовить

Осенью перевод часов чаще всего воспринимается организмом немного легче, поскольку появляется возможность на час дольше поспать. Однако адаптироваться под новое время все же придется. Для этого вам помогут такие простые действия:

  • нормализуйте свой сон за неделю до перевода;
  • чаще гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте;
  • не допускайте сильного стресса;
  • лучше следите за питанием.

Кроме этого следует обратить внимание на медитацию, разнообразные дыхательные практики, йогу. Они отлично помогают расслабиться и лучше подготовиться к изменению времени.

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Этой ночью в Украине переводят часы на зимнее время

Годинник, зимовий час, перехід на зимовий час, Советы
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