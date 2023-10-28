Больше всего хотел защищать Херсон. История павшего командира гранатометного отделения морпехов Валерия Васина

Черкасчанин Валерий Васин пошел добровольцем защищать родную землю. Когда 24 февраля Россия дерзко вторглась полномасштабной войной в Украину, мужчина был за границей. Но сразу вернулся защищать Херсон, где оставалась его семья.

В звании сержанта Валерий Васин был командиром гранатометного отделения отдельного батальона морской пехоты.

Погиб 12 октября прошлого года в бою с врагом в Херсонской области. Ему было 47 лет.

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Его жена Елена Васина рассказывает об оккупации, о том, что и мысли не было покидать страну и о своем муже — герое, — который навсегда в сердцах родных и в нашей памяти.

С этой стороны наш дом. У нас была такая традиция, Иринка придумала, что 1 января наш папа купался в реке, — жена павшего защитника Елена показывает в телефоне фото. Она, муж, дочь и пес на берегу Днепра.

С этой стороны наш берег правый, а это расстояние этого Днепра, та сторона уже в оккупации. И когда деоккупировали Херсон, несколько дней не было света и воды. Люди выходили с ведрами за водой и снайперы с той стороны их расстреливали.

Елена с семьей долгое время жила в Херсоне. Там и застала ее с детьми полномасштабная война. Пережили оккупацию. Уехать из Херсона удалось чудом в апреле 2022 года.

Муж на момент полномасштабного вторжения был за границей в Польше. Он немного подождал, чтобы мы выехали, но было понятно, что нас не выпустят. С первых дней зашли войска. Они уже 26-го были точно в городе. И уже никого не выпускали. Город был закрыт.

Валерий не дождался, пока семья уедет из оккупированного города и в марте уже вернулся в Украину. Больше всего хотел защищать Херсон.

Доехал как можно ближе к Одессе, записался в морскую пехоту, просился на Херсонское направление, чтобы освобождать своих. Уже в марте был в Николаеве на передовой, защищал Николаев. Потом их отвели в другое место, а в августе он снова попросился на Херсонское направление, перевелся в другую бригаду, чтобы освобождать Херсон. Он погиб под Херсоном. Как он говорил: Аленка, я уже хожу по родной земле, нас радуга встречает. Из окопа телефон подбрасывал, чтобы сказать утром, я тебя люблю, доброго утра, солнышко. Этого очень не хватает сейчас…

В отпуск не ходил, рассказывает Елена. Удалось видеться крайне редко. В частности, на два часа, когда она с детьми вышла из оккупации. Дальше Валерия снова отправили на передовую, а семья поехала в Черкассы. В день похорон Валерий должен был лететь в Великобританию на учебу. Хорошо владел и говорил на английском, знал польский. Имел юридическое образование. Но в Британию так и не попал.

Как раз когда это произошло, это был минометный обстрел, он все на себя принял. За ним уже выехала машина, все документы были оформлены. Ребята сказали, что не успели на полчаса….

Побратимы ценили своего командира, вспоминает женщина. Рассказывали Елене, что он всегда был спокойным, взвешенным и даже во время обстрелов, хоть и видели уже все, все равно нервничали. А смотрели на него и сразу успокаивались.

Погиб Валерий Васин 12 октября прошлого года в результате вражеского обстрела во время боевого столкновения с силами противника. Как раз готовился плацдарм для освобождения Херсона.

Вместе с телом мужчины семья получила и его телефон. В нем нашли видеопоздравление дочери на день рождения. Но отправить его папа не успел. Не было возможности. А через день Валерий погиб.

Валерий Васин — вице-президент Федерации киокушинкай Украины, возглавлял Херсонский областной филиал ФКУ, многократный чемпион и призер Украины, бронзовый призер 15-го Чемпионата Европы. До войны работал тренером-преподавателем и посвятил себя воспитанию детей и молодежи города Херсона. Имел свою команду.

У него второй дан по каратэ, черный пояс, второй дан. Он призер Европы, по Украине первые-вторые места. У нас сын 18 лет, то он тоже уже занимался каратэ, тоже занимал первые-вторые места по Украине. Сейчас сын учится в военном институте. Было очень трудно, как раз началась война и поступление, я очень боялась, но ребенок уже был “заряжен”, это с пяти лет была его мечта. Я не имею права ломать ему мечту, говорит Елена.

Несмотря на то, что измерить горе нельзя, Елена рада, что важнейшие события в жизни семьи Валерий таки застал. Принял присягу сына. А он сумел не изменить детской мечте и поступил туда, куда хотел.

Таких воспоминаний очень много. В основном живешь памятью. Единственное, фотографии без слез смотрится нельзя. Такое впечатление, что это какая-то прошлая жизнь.

Уехать из Украины, рассказывает, Елена, и мысли не было. В семье любят свою страну и любили еще до того, говорит, как это стало популярным. С первых классов сын носил в школу в Херсоне вышиванку, говорить тоже старались на украинском. И сейчас Елена уверена, Украина победит.

Хочется Победы, из того, что можно сделать. Хочется, чтобы это все закончилось только победой, у нас другого выхода нет, потому что Украина победит.

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