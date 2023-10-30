Вручение повестки на улице 2023: что делать и как действовать, если силой увезли в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно их действие было продлено до 15 ноября 2023 года.

Поэтому мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг и не имеют отсрочки.

Украинские мужчины, которых хотят мобилизовать, должны сначала получить повестку. Однако законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки где угодно: на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства.

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Что делать, если вручили повестку на улице, и как себя вести, читайте в материале Фактов ICTV.

Вручение повестки на улице: что делать

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, если вас остановили на улице, не стоит спорить, вступать в драку, причинять вред или убегать.

— Спорить с лицами, имеющими оружие, точно не стоит. Это может закончиться очень неприятно для всех: как для людей, которые подошли к вам, так и для вас. Кроме того, за нанесение телесных повреждений вас могут привлечь к уголовной ответственности, — отмечает юрист.

Если на улице вас остановили военные и требуют показать документы, то делать самостоятельно они этого не имеют права! Кравец подчеркивает, что показывать свои документы вы должны только в присутствии полицейских. То есть, если военный хочет увидеть ваши документы, то рядом с ним должны быть представители Национальной полиции.

Кравец также отмечает, если повестка была вручена без особых нарушений и ее не дозаполняли при вас, то вы должны получить ее и выполнить указанные в документы требования — явиться в ТЦК и СП в указанное время.

— Однако на практике часто случаются случаи, когда военные или представители военкоматов заполняют повестку прямо во время вручения. То есть они посмотрели на документы лица, внесли его данные в повестку и вручают документ. Но это незаконно. Такую повестку можно не получать! Об этом нужно известить полицию, если есть необходимость – вызвать на место следственно-оперативную группу, – советует эксперт.

Также, по словам юриста, комиссары не могут силой затягивать человека в территориальный центр комплектования. Ведь случаются случаи, когда мужчину силой затаскивают в машину и отвозят в ТЦК.

В таком случае Кравец советует:

сразу известить об этом полицейских (никто не имеет право силой увозить вас куда-то, если вы не совершили преступление);

после того, как вас силой доставили в центр комплектования, требуйте предоставить бесплатного адвоката;

также требуйте вызвать полицию;

не подписывайте никаких документов и попросите, что вам объяснили причины такого задержания;

пока вам письменно не сообщат, на каких основаниях вас принудительно удерживают в ТЦК, не проходите ВЛК;

не предлагайте взятки представителям военкомата;

если будет такая возможность, звоните всем друзьям, родственникам и знакомым, сообщайте им, что вас удерживают незаконно и просите, чтобы они обращались в суд.

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