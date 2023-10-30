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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как получить карточку харьковчанина — инструкция

Как получить карточку харьковчанина — инструкция

Каждый житель Харькова имеет возможность получить Карточку харьковчанина.

Карточка является именной и заменяет собой E-ticket, предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене.

Как получить карточку харьковчанина — читайте в нашем материале.

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Что такое Карточка харьковчанина

Как отмечается на Портале харьковчанина, карточка — это уникальный проект, который не имеет аналогов в Украине.

Харьковчане могут получить разные карточки, все зависит от статуса.

Обычная карточка — для жителей Харькова. Позволяет бесплатно посещать Харьковский зоопарк, также действует специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории.

Карта предоставляет:

  • привилегии на АЗС города Харькова;
  • получение других преимуществ — доставка цветов, пищи;
  • скидки в заведениях отдыха, красоты, досуга, спортивных клубах и супермаркетах.

Коммунальная карточка предназначена для работников коммунальных предприятий, учреждений, организаций, учреждений исполнительных органов.

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Данная карточка предполагает такие же преимущества, как и обычная.

Льготная карточка — предоставляется льготникам. Она позволяет посещать по специальной цене:

  • образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и тому подобное);
  • медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии);
  • продуктовые супермаркеты и точки продажи еды;
  • спортивные клубы, танцы, йога и т. д.

Школьная карта дает право пользоваться ученическими условиями по принципу работы E-ticket, посещать спортивные клубы, танцы, йогу, прокат велосипедов и/или самокатов по специальной социальной цене.

Также позволяет получать другие преимущества — доставка цветов, пищи, и бесплатно посещать Харьковский зоопарк.

Студенческая карточка предназначена для студентов. Среди преимуществ:

  • E-ticket (с 1 сентября по 30 июня до 30 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в трамвае и троллейбусе, до 60 поездок в месяц (50% стоимости проезда) в метрополитене;
  • бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории);
  • получение других преимуществ.

Как получить карточку харьковчанина

Чтобы ее получить, необходимо заполнить соответствующую анкету. Существует два ее вида: электронная и бумажная анкета-заявление.

Чтобы написать и подать бумажную заявку, необходимо обратиться:

  • к одному из управлений социальной защиты населения;
  • в ЦПАУ;
  • к администрации районов Харьковского городского совета;
  • исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения, организации — места подачи анкет-заявлений для своих сотрудников;
  • в учреждение общего среднего образования города — места подачи анкет-заявлений для получения ученических билетов.

При подаче анкеты в бумажном виде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт регистрации места жительства в Харькове.

Для того, чтобы получить Карточку харьковчанина, не потребуется предварительной регистрации. Достаточно прийти в удобный вам центр предоставления услуг, выбрать услугу в терминале, получить талон и в порядке очереди пройти к администратору.

О готовности карты сообщат по телефону.

Чтобы заполнить электронное заявление, необходимо:

  • перейдите на Портал электронных сервисов;
  • авторизуйтесь с помощью BankID или IDGOV. Можете воспользоваться мобильным приложением Мой Харьков или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова;
  • среди перечня услуг найдите Анкета-заявление на получение карты харьковчанина;
  • укажите личные и паспортные данные — ФИО, номер телефона, электронную почту, желаемый канал коммуникации, адрес проживания и регистрации;
  • также укажите цель, с которой оформляете Карточку, и способ ее получения.
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