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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины

перетин кордону дітьми
Фото: Depositphotos

Несмотря на право на свободное перемещение, не всем украинцам разрешено выезжать за пределы страны. Отдельные запреты существуют и во время военного положения, которое введено в Украине.

Как проверить, имеете ли вы запрет на выезд за границу — узнавали Факты ICTV.

Причины запрета на выезд за границу

Главными причинами являются задолженность по уплате алиментов, решение суда о запрете выезда за границу, возбуждение против вас уголовного дела или отбывание наказания, владение лицом информацией, являющейся государственной тайной.

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Способы проверки

Узнать об ограничениях или запрете пересекать границу Украины можно несколькими способами, но самый надежный из них – подать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Запрос можно подать лично, сдав его в канцелярию, или отправить письмо на почтовый адрес центра.

В запросе обязательно нужно указать:

  • фамилию, имя и отчество;
  • место жительства (место пребывания);
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность подающего запрос.

Для удобства можно указать адрес, на который центр должен отправить ответ (если он будет отличаться от адреса вашего проживания или пребывания).

Проверить, имеются ли у вас запреты на выезд, можно также онлайн по наиболее популярным причинам отказа в пересечении границы:

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  1. Реестр должников
  2. Реестр судебных решений
  3. Реестр исполнительных производств
  4. Реестр задолженности по налогам
  5. Реестр по штрафам за нарушение ПДД

Также существуют специальные приложения для проверки, например, Опендатабот:

  • установите Опендатабот;
  • отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы в реестре должников за неуплату алиментов — выезд запрещен;
  • отправьте боту свою фамилию, имя, отчество — если вы в розыске или есть судебное дело касательно  выезда, то выезд запрещен.

Кого точно не выпустят из страны

Существует несколько категорий людей, которым имеют право временно ограничить выезд за границу, а именно:

  • украинцы, которые знают государственную тайну (им сообщают о сроке действия ограничения);
  • украинцы, которые осуждены за совершение уголовного правонарушения;
  • украинцы, находящиеся под административным надзором Национальной полиции;
  • украинцы, к которым применена мера пресечения до окончания уголовного производства;
  • украинцы, которые уклоняются от выполнения обязательств, возложенных  на них судом.

Конечно, не стоит забывать, что во время военного положения лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, не смогут пересечь границу.

Как известно, во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и исключения: непригодность к военной службе, наличие трех и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью и так далее.

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Как проверить, есть ли запрет на выезд из Украины

Военное положение, за кордон, Українці
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