Как найти свой дом в графике отключений на Yasno 2023: проверка в несколько кликов

Группа электроснабжающих компаний Yasno в прошлом году создала сайт, на котором быстро и просто можно узнать о возможных отключениях электроэнергии.

Этой функцией воспользовались все жители Киева. Как найти свой дом в графике отключений света Yasno и как искать свой адрес — читайте в материале Фактов ICTV.

График отключений 2023: что известно

Недавно ДТЭК разработал графики отключений света для жителей столицы и Киевской области. По информации компании, графики будут оставаться на официальном сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.

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То есть отключать свет будут в случае дефицита мощностей в энергосистеме (если будет разрушение энергообъектов).

Как найти свой дом в графике отключений на Yasno

Чтобы за несколько минут узнать, в какие часы дома могут отключить электроснабжение, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

зайдите на сайт Yasno. График отключений;

здесь нужно просто указать название своей улицы и номер дома;

так вы можете узнать вашу группу и время возможного отсутствия света при проведении стабилизационных отключений.

Если вашего адреса в списке нет, это означает, что вы не попадаете в очереди вероятных стабилизационных отключений от Укрэнерго.

Чтобы узнать актуальную информацию о стабилизационных отключениях, можно также перейти на сайт или в соцсети ДТЭК Киевские электросети.

Yasno. График отключений: чат-бот в Telegram

Для тех киевлян, которые предпочитают проверять актуальную информацию по отключениям в мессенджерах, Yasno имеет канал в Telegram.

Настроив оповещение в чат-боте Yasno-online в Telegram, киевляне будут получать сообщения о возникновении энергетической тревоги, что будет означать появление риска временного отключения и, соответственно, о устранении проблем в сети.

Кроме Киева, чат-бот показывает актуальную информацию по отключениям в Днепропетровской области.

Сейчас существует два вида отключений:

Экстремальные аварийные отключения. Их применяют тогда, когда есть атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Тут не существует точных графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц до каждого извещения о таком типе тревоги.

Стабилизирующие отключения. Уведомления о таких отключениях будут приходить тогда, когда потребуется сбалансировать энергосистему.

Yasno. График отключений: как настроить бот в Telegram

Перейдите по ссылке на чат-бот.

Нажмите кнопку Старт.

Выберите функцию Возможные отключения – Киев.

После этого бот отправит актуальную информацию по отключениям электроэнергии в городе.

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