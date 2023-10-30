Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как найти свой дом в графике отключений на Yasno 2023: проверка в несколько кликов

YASNO
Фото: Unsplash

Группа электроснабжающих компаний Yasno в прошлом году создала сайт, на котором быстро и просто можно узнать о возможных отключениях электроэнергии.

Этой функцией воспользовались все жители Киева. Как найти свой дом в графике отключений света Yasno и как искать свой адрес — читайте в материале Фактов ICTV.

График отключений 2023: что известно

Недавно ДТЭК разработал графики отключений света для жителей столицы и Киевской области. По информации компании, графики будут оставаться на официальном сайте в течение года и будут применяться только в случае необходимости.

Сейчас смотрят

То есть отключать свет будут в случае дефицита мощностей в энергосистеме (если будет разрушение энергообъектов).

Как найти свой дом в графике отключений на Yasno

Чтобы за несколько минут узнать, в какие часы дома могут отключить электроснабжение, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

  • зайдите на сайт Yasno. График отключений;
  • здесь нужно просто указать название своей улицы и номер дома;
  • так вы можете узнать вашу группу и время возможного отсутствия света при проведении стабилизационных отключений.

Если вашего адреса в списке нет, это означает, что вы не попадаете в очереди вероятных стабилизационных отключений от Укрэнерго.

Чтобы узнать актуальную информацию о стабилизационных отключениях, можно также перейти на сайт или в соцсети ДТЭК Киевские электросети.

Yasno. График отключений: чат-бот в Telegram

Для тех киевлян, которые предпочитают проверять актуальную информацию по отключениям в мессенджерах, Yasno имеет канал в Telegram.

Настроив оповещение в чат-боте Yasno-online в Telegram, киевляне будут получать сообщения о возникновении энергетической тревоги, что будет означать появление риска временного отключения и, соответственно, о устранении проблем в сети.

Кроме Киева, чат-бот показывает актуальную информацию по отключениям в Днепропетровской области.

Сейчас существует два вида отключений:

  • Экстремальные аварийные отключения. Их применяют тогда, когда есть атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Тут не существует точных графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц до каждого извещения о таком типе тревоги.
  • Стабилизирующие отключения. Уведомления о таких отключениях будут приходить тогда, когда потребуется сбалансировать энергосистему.

Yasno. График отключений: как настроить бот в Telegram

  • Перейдите по ссылке на чат-бот.
  • Нажмите кнопку Старт.
  • Выберите функцию Возможные отключения – Киев.
  • После этого бот отправит актуальную информацию по отключениям электроэнергии в городе.
Читайте также
Возможные отключения электричества по Украине: какими будут графики
График отключения света в Украине 2023 — расписание отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии, электроэнергия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин выделил более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Бельгия выделяет €9 млн на восстановление энергоструктуры Украины
Бельгия выделяет €9 млн Украине на восстановление поврежденной энергоструктуры
Готовимся к отключениям: сколько в этом году стоит генератор, Ecoflow, ИБП и пауэрбанк
Сколько в этом году стоит купить генератор, Ecoflow, ИБП и повербанк: цены
Повышение тарифов на свет и отключения зимой: что говорят в Минэнерго
електроенергія
Сколько ГЭС в Украине и где они находятся — перечень гидроэлектростанций
скільки ГЕС в Україні

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь