Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
В Польше задержали украинцев, у которых на балконе обнаружили тело младенца
Срочно
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Евро резко подорожал, доллар подешевел: курс валют на 31 октября
Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция

Документи
Фото: Unsplash

Ужасы войны испытали немало детей. Особенно те, которые после 24 февраля 2022 года потеряли дом, родных, друзей, счастливую жизнь. Их социальную защиту сейчас обеспечивает государство, предоставляя специальный статус и помощь. Как оформить ребенка войны – читайте в материале.

Как оформить ребенка войны и что дает этот статус: объясняет эксперт

Юрист Наталья Куликова утверждает, что сегодня этот статус не дает никаких привилегий ребенку или дополнительной помощи. Единственное – это бесплатное питание в учебных заведениях. Хотя и здесь есть свои нюансы.

Кто может получить статус ребенок войны 2023

Несовершеннолетние, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту. Это регулируется постановлением КМУ № 268.

Сейчас смотрят

Право на статус могут получить дети, которые на время вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате получили ранения, контузии или увечья.

Также статус могут получить и те дети, которые подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно содержались, в частности в плену.

Какие документы понадобятся для оформления статуса 

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка;
  • документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком;
  • справка о взятии ребенка на учет как ВПЛ;
  • паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии у ребенка);
  • загранпаспорт (если есть).
  • выписка из реестра территориальной общины (при наличии);
  • выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка;
  • копии заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы.

Как оформить статус ребенка войны в Украине 2023

  1. В первую очередь вам нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
  2. Туда вам следует отнести папку документов.
  3. После этого решение о присвоении статуса ребенок войны будет приниматься в течение месяца с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.
Читайте также
В Украине с августа изменены периоды выплат ВПЛ: когда придут деньги
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Документи, Советы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что такое справка ОК-5: для чего нужна и как получить
Робота, навчання, комп
В Днепропетровской области силы ПВО работают по вражескому дрону
мобільні групи ППО
В Винницкой области во время ночной атаки дронов сбили один Shahed
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Россияне поставили в Авдеевке новую цель, вскоре начнут третью волну наступления — Барабаш
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Все железобетонно: Федоров о безопасности реестра военнообязанных от кибератак
Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта: киевляне против решения депутатов
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь