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Валентина Летяк, редактор ленты

Какой размер средней зарплаты для начисления пенсий в 2023 году

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

В Украине для начисления пенсии используют показатель средней зарплаты за последние три года, с которой уплачены страховые взносы. Это предусмотрено статьей 40 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Средняя зарплата для начисления пенсии – размер

В 2023 году средняя зарплата для начисления пенсии составляет 12 236,71 грн.

То есть для назначения выплат украинцам, которые выходят на пенсию с 1 января по 31 декабря 2023 года, применяется усредненный показатель средней заработной платы за 2020-2022 годы.

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Что касается пенсий, назначенных в предыдущие годы, то для их исчисления в 2023 году применяются другие показатели:

  • назначенные до 31 декабря 2019 года включительно — показатель средней зарплаты 7 405,03 грн (полученный в результате повышения усредненного показателя средней зарплаты за 2014-2016 годы (3 764,40 грн) на коэффициенты повышения (индексации) пенсий — 1,17 (в 2019), 1,11 (в 2020), 1,11 (в 2021), 1,14 (в 2022), 1,197 (в 2023);
  • назначенные с 1 января по 31 декабря 2020 года — 7 763,17 грн (показатель средней зарплаты за 2017-2019 годы);
  • с 1 января по 31 декабря 2021 года — 9 118,81 грн (показатель средней зарплаты за 2018-2020 годы);
  • с 1 января по 31 декабря 2022 года — 10 846,37 грн (показатель средней зарплаты за 2019-2021 годы).
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Раньше мы рассказывали, как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2023 году по формуле. Для этого нужно умножить три показателя: среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

Источник: ФПУ

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