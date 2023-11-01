Готовимся к блэкауту: 5 бюджетных портативных зарядных станций для дома

Если свет выключили ненадолго, то небольшие элементы питания (павербанк, блок бесперебойного питания) спасут ситуацию. Но при длительных отключениях электричества стоит использовать более мощный и надежный источник тока.

Зарядная станция для дома

В качестве резервного питания для дома или офиса часто используют генератор. Он поставляет отличный ток, но шумно работает, производит угарный газ и очень дорого стоит. Отличной альтернативой генераторам является портативная зарядная электростанция.

Портативная зарядная электростанция – источник питания, подающий постоянный ток определенному количеству приборов. Ее мощность зависит от собственного аккумулятора. Именно поэтому его емкость является основным критерием на который стоит обращать внимание при выборе зарядной станции.

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На рынке сейчас существует много производителей, предлагающих данное устройство. Рассмотрим бюджетные, но качественные варианты.

Топ-5 бюджетных моделей зарядных станций для дома

Портативный источник питания поможет пережить возможные блэкауты с наименьшими сложностями.

Портативная электростанция FlashFish A201 – портативная электростанция

Электростанция FlashFish A201 – небольшая зарядная станция весом 1,73 килограмма, с ручкой для переноски, 1 розеткой постоянного тока, 1 розеткой переменного тока, 2 розетками USB и 1 розеткой PD. Устройство имеет аккумуляторную батарею Li-ion на 172,8 Втч, идеально подходит для домашнего использования, работы на улице, в походах и тому подобное.

Электростанция FlashFish A201 также имеет 3 режима светодиодного освещения с двумя уровнями яркости (низкий, высокий). Для использования прибора на улице предусмотрен режим SOS и стробоскоп.

Аккумуляторное устройство может питать до 5 устройств и имеет следующие свойства:

1 х выход постоянного тока (12 В/10 А);

1 х выход переменного тока (110 В/200 Вт, пик мощности 400 Вт);

1 х USB-1 выход (5В/2,4А, 9В/2А, 12В/1,5А);

1 х выход PD Type-C (18 Вт);

1 х выход USB-2 (5В/2,4А).

Батарея имеет три способа подзарядки:

Зарядка с помощью солнечной панели FlashFish 60 Вт (не входит в комплект); Зарядка с помощью адаптера переменного тока (в течение 5-6 часов); Зарядка от автомобильной розетки (в течение 4-5 часов).

Данная зарядная станция для дома подходит для применения с такими мощными аппаратами, как: дроны, CPAP, камерами, мини-вентиляторами, мобильными телефонами, iPad, планшетами и тому подобное.

Габариты, мм: 153x110x173

Стоимость: от 7 462 грн

Портативная электростанция Flashfish A301 портативная электростанция

Электростанция Flashfish A301 достаточно мощная, по сравнению с предыдущей, весом 3,30 килограмма, с ручкой для переноски, 2 розетками переменного тока, резервной мощностью 292 Втч, емкостью 292 Втч/80000 мАч и выходной мощностью переменного тока 320 Вт.

Литиевая батарея Li-ion емкостью 292 Втч A301 обеспечивает энергией, которой достаточно для работы основных устройств в течение нескольких часов.

Благодаря 2 розеткам переменного тока с чистой синусоидой, электростанция Flashfish A301 может питать устройства мощностью менее 320 Вт (машину CPAP, дроны, небольшие морозильные камеры, ноутбуки, планшеты, небольшие вентиляторы, телевизоры, фонари, камеры, автомобильные приборы и т. д.). Возможна зарядка до 6 устройств одновременно.

Аккумуляторное устройство имеет 9 выходов резервного питания:

2 порта постоянного тока;

2 розетки переменного тока PURE SINE WAVE;

1 порт USB-C мощностью 100 Вт;

1 порт QC3.0;

2 порта USB-A;

1 беспроводная зарядная панель.

Портативная электростанция Flashfish A301 идеально подходит для домашнего использования, работы на улице, в походах и тому подобное.

Габариты, мм: 238x182x159

Стоимость: 14 022 грн

Портативная зарядная станция Anker 521 Powerhouse

Зарядная станция Anker 521 Powerhouse недорогая, но очень надежная и эффективная. Отлично подойдет для дома и активного отдыха.

Станция имеет следующие характеристики:

LiFePo батарея на 256 Вт⋅ч (на 3000+ циклов);

мощность 200 Вт;

вес 3.7 кг;

2 USB-A и 1 USB-C разъем;

2 DC-выхода;

1 евророзетка и автоприкуриватель;

LED-фонарик;

дисплей.

Данная электростанция не имеет быстрой зарядки Quick Charge и беспроводной зарядки 5 Вт.

Заряжается станция Anker:

от розетки (примерно 4 часа);

через USB-C порт (до 80% за 1,5 часа);

от солнечных панелей.

Есть поддержка MPPT и технологии сквозной зарядки.

Зарядная станция Anker 521 Powerhouse пригодится для зарядки телевизора, ноутбука, смартфона, планшета, фонаря и тому подобное.

Стоимость: от 11 999 грн

Портативная зарядная станция LogicPower Charger 500

Очень хорошо себя зарекомендовала среди потребителей портативная зарядная станция LogicPower Charger 500. У нее есть мощная батарея, которой достаточно для зарядки многих электрических устройств. Устройство оснащено удобным дисплеем, куда выводятся важные данные о заряде батареи и подключенных гаджетах.

LogicPower Charger 500 имеет встроенный инвертор и может работать без подзарядки максимум 7 часов.

Станция имеет следующие характеристики:

емкость электрической энергии: 518 Вт⋅ч;

максимальная мощность нагрузки: 500 Вт;

номинальная мощность нагрузки: 500 Вт;

выходы для потребления: DC, USB-A quick-charge, USB-C, автоприкуриватель;

количество выходов: 6 шт;

количество разъемов: 6 шт;

количество розеток 230 В: 1 шт;

количество разъемов USB: 4 шт;

разъемы для подзарядки: DC, зарядка от сети

Станцией очень удобно пользоваться благодаря небольшому весу и удобной эргономичной ручке.

Портативная зарядная станция LogicPower Charger 500 украинского бренда. Входит в топ лучших портативных зарядных станций 2023 года (по мнению потребителей и экспертов)

Стоимость: от 15 841 грн

Зарядная станция BLUETTI EB3A Portable Power Station

Зарядная станция BLUETTI EB3A Portable Power Station – маленькая, но очень качественная электростанция. Разработана для большей энергоэффективности, чем традиционные генераторы. Экологичная, помогает уменьшить выбросы углерода в окружающую среду.

Зарядная станция для дома BLUETTI EB3A поможет зарядить технику благодаря АСИнвертору с чистой синусоидой мощностью 600 Вт (1200 Вт) и мощности 268 Вт/ч.

Станция BLUETTI EB3A Portable Power Station имеет показатели:

емкость 268 Вт-ч;

инвертор переменного тока 600 Вт с чистой синусоидой;

LiFePO4 батарея с 3000+ жизненными циклами до 80%;

быстрая двойная зарядка (солнечная сеть + переменный ток);

8 выходов для зарядки нескольких устройств одновременно;

солнечная энергия 200 Вт Макс;

Smart Control & Монитор в приложении BLUETTI.

BLUETTI EB3A имеет повышенную безопасность благодаря аккумулятору LiFePO4 и BMS (система управления аккумулятором). По сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами, батарея LiFePO4 EB3A имеет большое преимущество благодаря своей превосходной термической и химической стабильности, что обеспечивает лучшую производительность и более долгий жизненный цикл (2500 циклов до 80%).

BMS непрерывно контролирует и защищает устройство от потенциальных рисков.

Станция имеет 6 способов подзарядки:

Переменный ток. Солнечная батарея. Ток + солнечная система. Переменный ток + адаптер. Автомобиль. Генератор.

Быстро включиться к EB3A можно через Bluetooth в радиусе 10 м, что дает возможность держать устройство под круглосуточным контролем.

Стоимость: 24999.00 грн

Воспользуйтесь нашей подборкой бюджетных моделей зарядных станций, которые спасут во время блэкаута.

В статье использованы фото: EcoFlowUkraine

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