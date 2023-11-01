Правила ввоза и вывоза алкоголя в Украине – ответ юриста

Перевозка алкоголя через границу регулируется таможенным законодательством каждой страны. При этом правила разных государств могут существенно отличаться. Какие ограничения действуют в Украине при ввозе и вывозе алкоголя, а также какое количество алкогольных напитков можно перевозить через границу без каких-либо штрафов и конфискаций – Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Сколько алкоголя можно ввозить в Украину

По словам юриста, ввозить алкоголь на таможенную территорию Украины могут только совершеннолетние лица, которым исполнилось 18 лет. Один человек может беспошлинно ввезти в Украину в ручной клади или сопровождаемом багаже алкогольные напитки в таком объеме:

пиво – 5 литров;

вино – 2 литра;

слабоалкогольные напитки (крепость менее 22,3%) – 2 литра;

крепкий алкоголь (крепость выше 22,3%) – 1 литр.

Такое количество спиртосодержащих напитков при ввозе в Украину не требует письменного декларирования.

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Ростислав Кравец также отметил, что на вывоз из нашей страны алкоголя ограничений не установлено. Но при этом нужно понимать, какие правила ввоза алкогольных напитков действуют в той стране, куда вы направляетесь. Например, в некоторые арабские страны ввоз алкоголя запрещен категорически, подчеркнул эксперт.

Поэтому он настоятельно советует перед поездкой детально выяснять эти нюансы в каждой конкретной стране, чтобы путешествие не оставило неприятных воспоминаний.

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