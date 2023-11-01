Социальная пенсия в Украине: что это и кто может получить

В Украине предусмотрены социальные пенсии тем лицам, которые не имеют права на традиционную пенсию в связи с отсутствием необходимого страхового стажа.

Что такое социальная пенсия в Украине — смотрите в материале Фактов ICTV.

Социальная пенсия: что это

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью – ежемесячное пособие, предоставляемое в согласно нормам соответствующего закона в денежной форме.

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Социальная пенсия — это денежная поддержка, которая выплачивается ежемесячно из госбюджета нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным украинцам, не имеющим трудового стажа или других источников дохода.

Украинским законодательством установлены три вида социальных выплат, которые различаются по назначению:

По возрасту — социальная помощь лицам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим достаточного трудового стажа для оформления пенсии.

— социальная помощь лицам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим достаточного трудового стажа для оформления пенсии. По состоянию здоровья — назначается лицам с инвалидностью І, ІІ групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа.

— назначается лицам с инвалидностью І, ІІ групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа. По потере кормильца — выплачивается несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Социальную пенсию могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, переехавшие в Украину для постоянного проживания.

Социальная пенсия пенсионерам

При назначении пенсии самое важное — наличие у человека страхового стажа. На втором месте стоит пенсионный возраст.

Если человек имеет страховой стаж, но менее 15 лет, можно рассчитывать лишь на минимальный размер пенсии. Он привязан к прожиточному минимуму. Раньше такая пенсия называлась социальная.

Если же человек не работал официально, соответственно, не имеет вообще страхового стажа, то будет получать пособие, а не пенсию.

Оно называется Государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию. Ее размер привязан к прожиточному минимуму. Соответственно, размер государственной социальной помощи 2023 составляет 2 100 грн.

То есть, когда лицо достигает пенсионного возраста и не имеет нужного стажа для получения обычной пенсии, оно обращается в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания и оформляет себе социальную пенсию.

Кроме того, лица, не имеющие права на пенсию, также могут получать социальную помощь на уход. Она выплачивается независимо от получения лицом других видов выплат или пособий.

Государственная социальная помощь и пособие по уходу выплачиваются пенсионерам ежемесячно.

Социальная пенсия по инвалидности

Государственная социальная пенсия назначается лицам с инвалидностью I, II, III групп, которые не имеют страхового стажа.

Материальная поддержка предоставляется в срок, в течение которого лицу назначена инвалидность. В отдельных случаях (инвалидность І группы, достижение пенсионного возраста) пенсия назначается бессрочно.

Размер такой социальной помощи привязан к прожиточному минимуму:

І группа — 100%;

II группа — 80%;

III группа — 60%.

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