Как записаться в очередь на оформление паспорта онлайн – инструкция

Паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность и позволяющий осуществлять операции в финансовой и гражданско-правовой сферах. Сейчас его можно получить в виде ID-карты сроком на 10 лет.

Оформление паспортов производится в территориальном подразделении ГМСУ (Государственной миграционной службы Украины), центрах ГП Документ и Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Записаться на прием подачи документов можно с помощью сервиса электронной очереди. Выдача готовых документов производится без предварительной записи в порядке “живой” очереди.

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Как зарегистрироваться в электронной очереди

Регистрация в электронной очереди проходит на официальном сайте ГМС Украины, где на вкладке Электронная очередь можно выбрать дату и время приема, а также заполнить анкету и оплатить стоимость услуги онлайн.

Документы, необходимые для оформления паспорта гражданина Украины:

свидетельство о рождении (для ребенка, впервые получающего паспорт);

предыдущий документ, удостоверяющий личность (в случае переоформления паспорта);

индивидуальный налоговый номер;

при наличии – действующий загранпаспорт;

документ, удостоверяющий основание для переоформления паспорта (свидетельство о браке или смене фамилии по собственному желанию);

квитанцию об оплате стоимости услуги.

Обратите внимание, что система электронной очереди не допускает опоздания. После вызова в кабинет в указанное время у посетителя ГМС есть всего две минуты, чтобы заявить о своем присутствии и предоставить пакет документов. В случае опоздания запись в электронной очереди аннулируется системой.

Во время военного положения в отдельных регионах услуга электронной очереди может быть недоступной или ограниченной, что связано с ситуацией с безопасностью и фактическим количеством работников, оформляющих документы.

Инструкция по регистрации в электронной очереди

Чтобы получить талон электронной очереди, необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Авторизоваться через Telegram или по телефону.

В случае выбора Telegram вы будете переадресованы в чат-бот мессенджера. Вариант регистрации по телефону предполагает получение текстового сообщения об авторизации.

2. Выбрать регион и подразделение ГМСУ.

3. Выбрать необходимую услугу: загранпаспорт или ID-карта.

4. Выбрать дату визита.

Доступные даты выделены жирным шрифтом и подсвечиваются при наведении курсора.

5. Выбрать время визита.

Система предлагает свободные часы, среди которых можно выбрать более удобное время одним щелчком.

6. Вписать в соответствующие поля свою фамилию и инициалы.

После этого система предложит проверить зарегистрированные данные. На этом этапе можно вернуться и отредактировать дату и время визита или изменить имя.

Обратите внимание, что если вы оформляете документы для нескольких лиц, необходимо зарегистрировать место в очереди для каждого из них.

После подтверждения введенных данных вы получите сообщение в Telegram или SMS с информацией о талоне на место в очереди.

Оплата услуг по оформлению паспорта

После регистрации оплатить услуги можно самостоятельно в любом банке или онлайн на сайте ГМСУ.

После успешной подачи документов следить за состоянием оформления документов можно на вкладке сайта ГМСУ.

Фото: ДМСУ

Источник : ГМС

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