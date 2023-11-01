Как записаться в очередь на оформление паспорта онлайн – инструкция
Паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность и позволяющий осуществлять операции в финансовой и гражданско-правовой сферах. Сейчас его можно получить в виде ID-карты сроком на 10 лет.
Оформление паспортов производится в территориальном подразделении ГМСУ (Государственной миграционной службы Украины), центрах ГП Документ и Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Записаться на прием подачи документов можно с помощью сервиса электронной очереди. Выдача готовых документов производится без предварительной записи в порядке “живой” очереди.
Как зарегистрироваться в электронной очереди
Регистрация в электронной очереди проходит на официальном сайте ГМС Украины, где на вкладке Электронная очередь можно выбрать дату и время приема, а также заполнить анкету и оплатить стоимость услуги онлайн.
Документы, необходимые для оформления паспорта гражданина Украины:
- свидетельство о рождении (для ребенка, впервые получающего паспорт);
- предыдущий документ, удостоверяющий личность (в случае переоформления паспорта);
- индивидуальный налоговый номер;
- при наличии – действующий загранпаспорт;
- документ, удостоверяющий основание для переоформления паспорта (свидетельство о браке или смене фамилии по собственному желанию);
- квитанцию об оплате стоимости услуги.
Обратите внимание, что система электронной очереди не допускает опоздания. После вызова в кабинет в указанное время у посетителя ГМС есть всего две минуты, чтобы заявить о своем присутствии и предоставить пакет документов. В случае опоздания запись в электронной очереди аннулируется системой.
Во время военного положения в отдельных регионах услуга электронной очереди может быть недоступной или ограниченной, что связано с ситуацией с безопасностью и фактическим количеством работников, оформляющих документы.
Инструкция по регистрации в электронной очереди
Чтобы получить талон электронной очереди, необходимо выполнить несколько простых шагов:
1. Авторизоваться через Telegram или по телефону.
В случае выбора Telegram вы будете переадресованы в чат-бот мессенджера. Вариант регистрации по телефону предполагает получение текстового сообщения об авторизации.
2. Выбрать регион и подразделение ГМСУ.
3. Выбрать необходимую услугу: загранпаспорт или ID-карта.
4. Выбрать дату визита.
Доступные даты выделены жирным шрифтом и подсвечиваются при наведении курсора.
5. Выбрать время визита.
Система предлагает свободные часы, среди которых можно выбрать более удобное время одним щелчком.
6. Вписать в соответствующие поля свою фамилию и инициалы.
После этого система предложит проверить зарегистрированные данные. На этом этапе можно вернуться и отредактировать дату и время визита или изменить имя.
Обратите внимание, что если вы оформляете документы для нескольких лиц, необходимо зарегистрировать место в очереди для каждого из них.
После подтверждения введенных данных вы получите сообщение в Telegram или SMS с информацией о талоне на место в очереди.
Оплата услуг по оформлению паспорта
После регистрации оплатить услуги можно самостоятельно в любом банке или онлайн на сайте ГМСУ.
После успешной подачи документов следить за состоянием оформления документов можно на вкладке сайта ГМСУ.
Фото: ДМСУ
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