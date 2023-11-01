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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Как записаться в очередь на оформление паспорта онлайн – инструкция

Паспорт України

Паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность и позволяющий осуществлять операции в финансовой и гражданско-правовой сферах. Сейчас его можно получить в виде ID-карты сроком на 10 лет.

Оформление паспортов производится в территориальном подразделении ГМСУ (Государственной миграционной службы Украины), центрах ГП Документ и Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Записаться на прием подачи документов можно с помощью сервиса электронной очереди. Выдача готовых документов производится без предварительной записи в порядке “живой” очереди.

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Как зарегистрироваться в электронной очереди

Регистрация в электронной очереди проходит на официальном сайте ГМС Украины, где на вкладке Электронная очередь можно выбрать дату и время приема, а также заполнить анкету и оплатить стоимость услуги онлайн.

Документы, необходимые для оформления паспорта гражданина Украины:

  • свидетельство о рождении (для ребенка, впервые получающего паспорт);
  • предыдущий документ, удостоверяющий личность (в случае переоформления паспорта);
  • индивидуальный налоговый номер;
  • при наличии – действующий загранпаспорт;
  • документ, удостоверяющий основание для переоформления паспорта (свидетельство о браке или смене фамилии по собственному желанию);
  • квитанцию об оплате стоимости услуги.

Обратите внимание, что система электронной очереди не допускает опоздания. После вызова в кабинет в указанное время у посетителя ГМС есть всего две минуты, чтобы заявить о своем присутствии и предоставить пакет документов. В случае опоздания запись в электронной очереди аннулируется системой.

Во время военного положения в отдельных регионах услуга электронной очереди может быть недоступной или ограниченной, что связано с ситуацией с безопасностью и фактическим количеством работников, оформляющих документы.

Инструкция по регистрации в электронной очереди

Чтобы получить талон электронной очереди, необходимо выполнить несколько простых шагов:
1. Авторизоваться через Telegram или по телефону.

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Інструкція. Електронна черга. Крок1

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 1

В случае выбора Telegram вы будете переадресованы в чат-бот мессенджера. Вариант регистрации по телефону предполагает получение текстового сообщения об авторизации.

2. Выбрать регион и подразделение ГМСУ.

Інструкція. Електронна черга. Крок 2

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 2

3. Выбрать необходимую услугу: загранпаспорт или ID-карта.

Інструкція. Електронна черга. Крок 3

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 3

4. Выбрать дату визита.

Інструкція. Електронна черга. Крок 4

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 4

Доступные даты выделены жирным шрифтом и подсвечиваются при наведении курсора.

5. Выбрать время визита.

Інструкція. Електронна черга. Крок 5

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 5

Система предлагает свободные часы, среди которых можно выбрать более удобное время одним щелчком.

6. Вписать в соответствующие поля свою фамилию и инициалы.

Інструкція. Електронна черга. Крок 6

Инструкция. Электронная очередь. Шаг 6

После этого система предложит проверить зарегистрированные данные. На этом этапе можно вернуться и отредактировать дату и время визита или изменить имя.

Обратите внимание, что если вы оформляете документы для нескольких лиц, необходимо зарегистрировать место в очереди для каждого из них.

После подтверждения введенных данных вы получите сообщение в Telegram или SMS с информацией о талоне на место в очереди.

Підтвердження реєстрації у черзі

Подтверждение регистрации в очереди

Оплата услуг по оформлению паспорта

После регистрации оплатить услуги можно самостоятельно в любом банке или онлайн на сайте ГМСУ.

Оплата послуг онлайн

Оплата услуги онлайн

После успешной подачи документов следить за состоянием оформления документов можно на вкладке сайта ГМСУ.

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Как записаться в очередь на оформление паспорта онлайн – инструкция

Фото: ДМСУ

Источник: ГМС
ID-паспорт, паспорт України
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