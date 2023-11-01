Какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы в Украине
Ко второй группе инвалидности относятся те люди, которые способны к самообслуживанию, но не способным к труду в обычных производственных условиях.
В Украине предусмотрены определенные льготы для людей с инвалидностью всех групп, но чтобы их получить, нужно иметь удостоверение, которое подтверждает статус человека с инвалидностью.
Какие льготы имеют лица с инвалидностью II группы — далее в материале Фактов ICTV.
Льготы для работников
Для лиц, имеющих инвалидность и трудоустроенных, украинское законодательство предусмотрело ряд льгот и гарантий. В частности, к лицам с инвалидностью II группы не применяется испытательный срок.
Кроме того, работник может в любой момент расторгнуть заключенный трудовой договор по своей инициативе.
Также по желанию работника может устанавливаться индивидуальный график работы, например, неполная рабочая неделя и льготные условия труда.
Работники с инвалидностью II группы имеют право оформить отпуск в удобное для них время, даже до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы.
Кроме того, лицам с инвалидностью II группы предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности.
Льготы на ЖКУ
Законодательством Украины не предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Для льготной оплаты коммунальных услуг лицам с инвалидностью II группы необходимо получить субсидию в органах социальной защиты населения.
Стоит отметить, что в этом году переназначение субсидий происходит автоматически без дополнительного обращения человека.
Льготы на лекарства
Люди с инвалидностью II группы имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости.
Лицам с инвалидностью вследствие войны и приравненным к ним лицам предоставляется льгота на бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.
Также на льготных условиях они могут получить:
- протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь;
- специальные средства для самообслуживания и ухода;
- средства для передвижения;
- вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
- мебель и оснащение;
- специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией.
Отдельные льготы установлены для людей с инвалидностью II группы с нарушением зрения. Они могут получить:
- дети-инвалиды в возрасте от 14 лет обеспечиваются часами (дети от 6 лет — электронными часами), аудиоплеерами;
- если лица являются студентами — они снабжаются диктофонами;
- если человек посещает библиотеку, то его обеспечивают аудиоплеерами.
При наличии медицинских показаний лица с инвалидностью II группы имеют право бесплатно получить санаторно-курортные путевки.
Льготы на обслуживание
Лицо с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.
Льготы на проезд
Лица и дети с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси).
Также они имеют льготу в 50% стоимости от суммы проезда в маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.
Льготную перевозку лиц с инвалидностью должны осуществлять все предприятия транспорта независимо от формы собственности и подчинения.
Льготы для получения образования
Студентам, которые являются детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью II группы, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь.
Поступление в высшие учебные заведения лиц с инвалидностью осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных квот.
После успешной сдачи экзаменов лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, зачисляются в профессионально-технические учебные заведения вне конкурса.
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