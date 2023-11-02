Доверенность на получение пенсии 2023: как оформить и какие документы необходимы

Доверенность — это письменное разрешение, предоставляющее право одному лицу действовать от имени другого или представлять его интересы в правоотношениях перед третьим лицом. Доверенность, как правило, действует в течение установленного в ней срока.

Доверенность на получение пенсии

Часто пожилые люди из-за проблем со здоровьем или по другим причинам не могут получать свою пенсию. В этом случае оформляется письменная доверенность на определенного человека для получения финансовых поступлений.

Пенсионер (доверитель) сам выбирает лицо (представителя) и предоставляет ему право на получение пенсии. Основное требование к получателю пенсии: представитель должен быть совершеннолетним (достичь 18-летнего возраста) и полностью дееспособным.

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Можно ли оформить пенсию по доверенности в 2023 году

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, в 2023 году в Украине можно получать пенсию по доверенности. Денежные поступления выдаются на почте или в банке. Выплаты пенсии по доверенности осуществляются в течение всего периода действия доверенности.

Но пенсионер должен возобновлять выплату пенсии по доверенности через каждый год ее действия, лично подав заявление о выплате в любой центр Пенсионного фонда Украины (согласно статье 47 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Как оформить доверенность на получение пенсии

Для оформления доверенности на пенсию пожилому человеку нужно лично подать заявку в любой сервисный центр ПФУ. Согласно действующему законодательству, доверенность на получение пенсионных выплат заверяется нотариусом. Если в населенном пункте нет нотариусов, удостоверить силу документа может уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.

Для военнослужащих или людей, находящихся на лечении в санатории, госпитале и другом военно-лечебном учреждении, разрешено заверять доверенность начальником этого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом.

Для членов семьи военнослужащего доверенность может заверить командир или начальник части или других учреждений.

Для человека, находящегося в месте лишения свободы (следственном изоляторе), доверенность на получение пенсии может удостоверить начальник места лишения свободы.

Для того чтобы оформить доверенность на пенсию, образец документа должен подписать доверитель. После чего доверенность официально подтверждается и заверяется нотариусом. Затем представитель может использовать доверенность при получении пенсии в указанном отделении почты или в любом отделении банка.

Что обязательно указывается в документе

В доверенности на получение пенсии 2023 должно быть указано:

сведения о доверителе и представителе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания);

объем полномочий представителя (четко определенный перечень юридических действий, которые доверенное лицо может совершать от имени доверителя);

срок действия доверенности;

способ получения пенсии;

место и дата составления;

подпись.

Обратите внимание! Доверенность без указания даты ее подписания и подписей считается недействительной.

Какой срок действия доверенности

Срок действия доверенности на получение пенсии определяет сам доверитель. Документ может быть оформлен на один, два, три, четыре, пять лет. Пенсионер должен возобновлять выплату пенсии по доверенности через каждый год действия доверенности.

Срок действия документа определяется непосредственно во время его написания и оформления. При этом лицо, выдавшее доверенность, имеет право отменить ее действие в любое время, после чего уведомить об этом представителя и учреждение, которое ее выдает.

Сколько стоит оформление доверенности на пенсию

Для граждан Украины оплата доверенности происходит согласно действующим тарифам на нотариальные услуги. Как правило, сумма колеблется от 300 до 500 грн.

Бесплатно оформить доверенность на получение пенсии можна в ЖЕКе или у главы сельсовета.

Для военнослужащих услуга оформления доверенности бесплатна. Оформить документ может командир воинской части.

Военнослужащие освобождаются от уплаты средств за регистрацию доверенности, удостоверенной лицом, которое в условиях военного положения, в соответствии с законодательством, имеет право ее удостоверять в Едином реестре с выдачей об этом выписки.

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