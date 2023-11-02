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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине

Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

3 марта 2022 года был утвержден указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения. В тот же день в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

Всеобщая мобилизация была введена на 90 дней, однако с тех пор она была несколько раз продлена.

До какого числа продолжена всеобщая мобилизация в Украине 2023 ‒ далее в нашем материале.

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Всеобщая мобилизация 2023 ‒ дата

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже не единожды:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года; 
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года.
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Что предусматривает всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Она касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

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При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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