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Анна Голишевская, редактор ленты

Можно ли передвигаться на авто в комендантский час 2023: объясняет адвокат

Можно ли передвигаться на авто в комендантский час 2023: объясняет адвокат
Фото: Unsplash

Несмотря на то, что комендантский час в Украине существует еще с начала полномасштабного вторжения, все чаще случается, что его нарушают.

К примеру, когда спеша из магазина домой, просто физически не успеваешь добежать до квартиры. Таких ситуаций – множество. Что же предусматривает закон за такое нарушение – читайте в материале.

Можно ли передвигаться на авто в комендантский час: основные моменты

Комендантский час, например, в Киеве, длится с 00:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и в общественных местах и перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

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По словам адвоката Ростислава Кравца, сейчас как на автомобилях, так и пешком, для пребывания на улицах в комендантский час нужно иметь специальное разрешение. За нарушение этого правила отсутствует ответственность. Единственное, что вы можете потерять время.

Чаще всего лиц, нарушающих комендантский час, доставляют в полицию.

Работники довольно долго проверяют таких людей (особенно раньше, чтобы убедиться, что лицо не является диверсантом). В конце процедуры человека отпускают. То есть, никакого штрафа по законодательству нет.

Можно ли военным перемещаться в комендантский час

Юрист утверждает, что к военным за такое нарушение тоже будут вопросы. Например, почему военные находятся вне расположения воинской части. В этом случае могут не задержать, а отдать дело в военную службу правопорядка или другие правоохранительные органы (чтобы выяснить, почему военные в комендантский час не находятся в воинской части).

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