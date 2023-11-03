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Можно ли выписать человека из жилья без его согласия и присутствия — комментирует юрист

ключі руки
Фото: Pixabay

В Украине изменились условия снятия с регистрации места жительства. Теперь жителей могут выписать из квартиры или дома даже без их согласия. Это может сделать владелец недвижимости.

Ранее выписать человека из квартиры или дома без его ведома или согласия было невозможно. Снятие с регистрации происходило через суд.

Может ли владелец выписать человека без его согласия в 2023 году

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, людей, прописанных в квартире или доме, но не имеющих права собственности, могут выписать без их согласия. Это может сделать владелец жилья. Если жилье находится в общей собственности с другим человеком, также требуется согласие этого совладельца или совладельцев.

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Это предусмотрено п. 61 Порядка снятия с регистрации места жительства (пребывания), принятого Кабмином 7 февраля 2022 года.

Как выписать человека без его согласия и присутствия

Для того, чтобы выписать человека без его согласия, владельцу квартиры необходимо обратиться в местный ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) с документом, удостоверяющим личность, и предоставить документ о праве собственности на жилье. Подать заявление о выписке может совершеннолетнее лицо или законный представитель малолетнего ребенка.

Кого нельзя выписать из жилья:

  • несовершеннолетнего ребенка;
  • отца, мать несовершеннолетнего ребенка, прописанных в том же жилье, что и ребенок;
  • военнообязанного супруга (во время действия военного положения);
  • одного из совладельцев жилья.

Выписать владельца/совладельца из жилья без его согласия или присутствия невозможно.

В случае выписки из жилья по заявлению собственника более одного лица в орган регистрации, кроме заявления, подаются документ или сведения, подтверждающие уплату административного сбора отдельно по каждому лицу.

Может ли человек, которого выписали без его согласия, подать заявление в суд

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что человек, которого выписали без его согласия и присутствия, может подать заявление в суд. В его практике были как положительные, так и отрицательные решения по таким искам.

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