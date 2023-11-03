Возврат переплаты за доставку газа: куда обращаться и какие документы понадобятся

Некоторые потребители природного газа оплатили его доставку заранее, еще до смены компании-поставщика. Украинцы, заплатившие за доставку газа не на тот счет, могут вернуть средства обратно. Об этом заявила газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая теперь является не только поставщиком газа, но и занимается его доставкой.

Как вернуть переплату за газ

В Нафтогазе Украины объяснили, как вернуть переплату за доставку газа в случае смены компании-поставщика. Для возврата средств компания советует обратиться с официальным обращением в организацию, в которой осталась переплата. Сам Нафтогаз вернуть деньги не может.

В НАК сообщили, как это лучше сделать. Автоматического механизма перевода денег с лицевых счетов потребителей в газсбытах на счет Нафтогаза нет.

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Нужно обратиться к поставщику с соответствующим заявлением. Оно может быть написано в произвольной форме, но обязательно должно содержать суть заявления, ваши фамилию, имя и отчество, место жительства, лицевой счет, дату и подпись.

Юристы советуют отдавать предпочтение именно письменной форме заявления, потому что это гарантирует лучшую фиксацию факта обращения в газсбыт.

Какие документы необходимы для возврата переплаты за газ

К заявлению также нужно приложить копии документов:

копию паспорта (1-6 страницы) или ID-карту;

копию идентификационного кода ИНН;

квитанцию, подтверждающую ошибочный платеж;

справку из банка с реквизитами карточного счета (должна содержать IBAN карточного счета).

На копиях документов обязательно должна быть подпись, фамилия имя и отчество владельца документа, дата и надпись Согласно оригиналу.

Поданные гражданами заявки будут рассмотрены компанией-поставщиком. Оплата за газ будет возвращена на указанный счет потребителей. После этого нужно оплатить доставку газа уже на счет Нафтогаза, который указан в соответствующем сообщении или квитанции.

Теперь украинцы будут оплачивать стоимость непосредственно самого газа, а также услуг по его доставке в одну компанию — Нафтогаз Украины.

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