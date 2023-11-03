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Анна Голишевская, редактор ленты

Sonobot 5: что известно о немецких надводных беспилотниках, вставших на вооружение ВСУ

Sonobot 5: что известно о немецких надводных беспилотниках, вставших на вооружение ВСУ

Недавно Украина получила от Германии новую партию военной техники, оружия и оборудования. В пакет вошли неназванные бронетранспортеры, надводные дроны, БПЛА-разведчикии другое. В новый пакет вошли также дроны Sonobot 5. Что известно о надводных дронах в Sonobot 5 – читайте в материале.

Что известно о Sonobot 5

Этот надводный дрон произвела компания EvoLogics GmbH (Берлин). Это довольно новая техника, в 2023 году стала на вооружение.

С его помощью можно пользоваться подводным наблюдением, поиском взрывоопасных предметов и гидрографической съемкой.

Беспилотник оснастили разными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора (это зависит от конфигурации). Известно, что обновленный дрон может с легкостью работать в радиусе до 2,5 км от оператора в радиоуправляемом режиме. Также он может самостоятельно выполнять указанные миссии по утвержденному маршруту.

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Sonobot 5: характеристики надводного дрона

Характеристики Sonobot 5: главное

  • высота дрона – 80,5 см;
  • ширина Sonobot 5 – 92 см;
  • длина – 130 см;
  • масса – 27 кг;
  • операционная дальность – до 30 км;
  • может автономно работать до 9 часов;
  • скорость сканирования – 1,5 м/с;
  • скорость – 5 м/с.

Скриншот – YouTube.

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війна, дрон, Дрони
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