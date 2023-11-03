Sonobot 5: что известно о немецких надводных беспилотниках, вставших на вооружение ВСУ

Недавно Украина получила от Германии новую партию военной техники, оружия и оборудования. В пакет вошли неназванные бронетранспортеры, надводные дроны, БПЛА-разведчикии другое. В новый пакет вошли также дроны Sonobot 5. Что известно о надводных дронах в Sonobot 5 – читайте в материале.

Что известно о Sonobot 5

Этот надводный дрон произвела компания EvoLogics GmbH (Берлин). Это довольно новая техника, в 2023 году стала на вооружение.

С его помощью можно пользоваться подводным наблюдением, поиском взрывоопасных предметов и гидрографической съемкой.

Беспилотник оснастили разными типами эхолотов и гидролокатором бокового обзора (это зависит от конфигурации). Известно, что обновленный дрон может с легкостью работать в радиусе до 2,5 км от оператора в радиоуправляемом режиме. Также он может самостоятельно выполнять указанные миссии по утвержденному маршруту.

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Характеристики Sonobot 5: главное

высота дрона – 80,5 см;

ширина Sonobot 5 – 92 см;

длина – 130 см;

масса – 27 кг;

операционная дальность – до 30 км;

может автономно работать до 9 часов;

скорость сканирования – 1,5 м/с;

скорость – 5 м/с.

Скриншот – YouTube.

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