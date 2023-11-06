Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат

Во время военного положения в госучреждениях и других инстанциях у мужчин могут потребовать военный билет. Однако нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 – читайте в материале.

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: что говорит закон

Адвокат Дмитрий Соловьев утверждает, в соответствии с ч. 4 ст. 38 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния каждые семь дней подают в ТЦК сведения о тех, кто женился, сменил имя или фамилию во время подачи заявления о регистрации брака.

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 и могут ли отказать

По словам эксперта, в графе № 7 этой статьи указывается, где именно призывник или военнообязанный состоит на военном учете, а также номер и серия военного билета.

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Следовательно, ни одной нормой не предусмотрено, что необходимо предоставить свой военный билет.

Поэтому это не может служить основанием для отказа в регистрации брака в 2023 году.

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