Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Во время военного положения в госучреждениях и других инстанциях у мужчин могут потребовать военный билет. Однако нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 – читайте в материале.
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: что говорит закон
Адвокат Дмитрий Соловьев утверждает, в соответствии с ч. 4 ст. 38 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния каждые семь дней подают в ТЦК сведения о тех, кто женился, сменил имя или фамилию во время подачи заявления о регистрации брака.
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 и могут ли отказать
По словам эксперта, в графе № 7 этой статьи указывается, где именно призывник или военнообязанный состоит на военном учете, а также номер и серия военного билета.
Следовательно, ни одной нормой не предусмотрено, что необходимо предоставить свой военный билет.
Поэтому это не может служить основанием для отказа в регистрации брака в 2023 году.
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