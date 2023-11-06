Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Фото: Unsplash

Во время военного положения в госучреждениях и других инстанциях у мужчин могут потребовать военный билет. Однако нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 – читайте в материале.

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: что говорит закон

Адвокат Дмитрий Соловьев утверждает, в соответствии с ч. 4 ст. 38 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния каждые семь дней подают в ТЦК сведения о тех, кто женился, сменил имя или фамилию во время подачи заявления о регистрации брака.

Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023 и могут ли отказать

По словам эксперта, в графе № 7 этой статьи указывается, где именно призывник или военнообязанный состоит на военном учете, а также номер и серия военного билета.

Сейчас смотрят

Следовательно, ни одной нормой не предусмотрено, что необходимо предоставить свой военный билет.

Поэтому это не может служить основанием для отказа в регистрации брака в 2023 году.

Читайте также
Как получить военный билет, если не служил в армии
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

війна, Война в Украине, мобілізація, Шлюб
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров – Зеленский
зеленський
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
вибух
Избиения, угрозы, ток. Полковнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за пытки гражданских
Полон
Поражение ракетоносителя РФ на заводе в Керчи стало уникальной операцией в истории – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд
Военный учет на предприятии 2023: эксперт рассказал, как проводится и что известно
Війна

Загрузка

Игры
Видео
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Василий Сафьянюк
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Впервые за 25 лет Кулеба встретился с… | Идеолога “МНР” осудили | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Командира 128 ОГШБр отстранили | Кадры уничтоженного ракетоносителя РФ | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Нужен ли военный билет для регистрации брака 2023: объясняет адвокат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь