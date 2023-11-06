Кого могут мобилизовать только по собственному желанию и добровольному согласию

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, во время которого все мужчины 18-60 лет могут быть призваны в армию. Однако некоторые граждане Украины могут быть мобилизованы только добровольно.

Кто подлежит мобилизации в Украине

Военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы, если они признаны годными к воинской службе и не имеют отсрочки.

Согласно ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, для ряда категорий военнообязанных предусматривается возможность получить отсрочку от мобилизации независимо от того, признаны ли они пригодными к воинской службе. Отсрочка требует обязательного подтверждения в ТЦК. Такие военнообязанные могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

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Кого могут мобилизовать только добровольно

Существуют категории военнообязанных, которые претендуют на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны только по собственному желанию. К ним относятся те, кто:

имеет инвалидность любой из трех групп;

воспитывает самостоятельно несовершеннолетних детей;

содержит не менее трех детей возрастом менее 18 лет;

имеет бронь на мобилизационный период в порядке, в установленном украинским правительством;

воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

является близким родственником тех, кто погиб или пропал без вести в результате военных действий, связанных с полномасштабным вторжением РФ;

растит ребенка младше 18 лет с тяжелым хроническим заболеванием;

опекает человека с инвалидностью, который является недееспособным и/или нуждается в постоянном уходе (если отсутствуют другие люди, которые могут осуществлять такой уход);

осуществляет постоянный уход за больным супругом, ребенком или родителем;

ухаживает за ребенком старше 18 лет, который имеет инвалидность I или II группы;

воспитывает несовершеннолетних приемных детей;

осуществляет постоянный уход за супругом и/или родителем, имеющим инвалидность I или II группы (если отсутствуют другие люди, которые могут осуществлять такой уход);

является близким родственником тех, кто погиб или пропал без вести в результате военных действий, связанных с проведением АТО.

В последнюю категорию входят родственники военнослужащих и работников предприятий или учреждений, которые непосредственно участвовали или привлекались к обеспечению проведения АТО.

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