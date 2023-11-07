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Анна Голишевская, редактор ленты

Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу: объясняет юрист

Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу: объясняет юрист
Фото: Unsplash

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинских женщин с детьми уехали за границу. Среди них немало семей военных, которые воюют против России. Поэтому все это время многие из них не видели свои семьи почти два года.

Отпуск за рубежом в этом случае – отличный случай увидеть близких. Могут ли военнослужащие отбывать свой отпуск за границей и какие документы для этого нужны – читайте в материале.

Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу в 2023 году

Адвокат Елена Дабижа утверждает, что военнослужащие наравне с другими гражданами Украины имеют право на выезд за границу. На сегодня практикуется предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу, для отбывания своего отпуска несмотря на то, что соответствующих изменений в правила пересечения государственной границы внесено не было.

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Как получить разрешение на отпуск за границей

Для получения такого отпуска военный должен обосновать должным образом рапорт, отметив вид и продолжительность отпуска, место проведения, пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.

Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.

Важно, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.

Какие документы нужны военнослужащему для выезда за границу

Для отпуска за границей военнослужащему нужно собрать такой пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • отпускной билет, в котором будет указана информация об отпуске за границей;
  • выписка из приказа, где будет указано место проведения отпуска и указана информация о наличии разрешения для выезда за границу.
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Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу: объясняет юрист

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