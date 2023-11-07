Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу: объясняет юрист
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинских женщин с детьми уехали за границу. Среди них немало семей военных, которые воюют против России. Поэтому все это время многие из них не видели свои семьи почти два года.
Отпуск за рубежом в этом случае – отличный случай увидеть близких. Могут ли военнослужащие отбывать свой отпуск за границей и какие документы для этого нужны – читайте в материале.
Могут ли военнослужащие уезжать в отпуск за границу в 2023 году
Адвокат Елена Дабижа утверждает, что военнослужащие наравне с другими гражданами Украины имеют право на выезд за границу. На сегодня практикуется предоставление разрешения военнослужащим выезда за границу, для отбывания своего отпуска несмотря на то, что соответствующих изменений в правила пересечения государственной границы внесено не было.
Как получить разрешение на отпуск за границей
Для получения такого отпуска военный должен обосновать должным образом рапорт, отметив вид и продолжительность отпуска, место проведения, пункт пропуска, через который он планирует выезжать за границу.
Кроме того, такой военнослужащий должен стать на учет в военной службе правопорядка ВСУ.
Важно, что решение о предоставлении возможности провести отпуск за границей принимается в каждом случае индивидуально.
Какие документы нужны военнослужащему для выезда за границу
Для отпуска за границей военнослужащему нужно собрать такой пакет документов:
- загранпаспорт;
- военный билет;
- отпускной билет, в котором будет указана информация об отпуске за границей;
- выписка из приказа, где будет указано место проведения отпуска и указана информация о наличии разрешения для выезда за границу.
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