Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право на материальную помощь. Каждый месяц родители получают 860 грн, пока малышу не исполнится три года.
Когда приходят детские деньги и куда обращаться, в случае если выплат нет — читайте в материале.
Когда приходят детские деньги
Точной даты выплаты детских денег нет. Дело в том, что сначала каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, которые поступают на карту получателей детской помощи.
Период зачисления денег на карту не может превышать трех дней.
Поэтому они могут поступить на счет коммерческого банка в период с 4 по 10 число, а родители могут получить их с 5 по 15 число ежемесячно.
Куда обращаться, если детские деньги не пришли
В Минсоцполитики объяснили, что бывают случаи, когда родители с опозданием получают выплаты на ребенка.
Это связано с тем, что органы Государственной казначейской службы проводят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов.
Так, в период полномасштабной войны деньги направляются прежде всего на национальную безопасность и оборону государства.
Родителям, которым не приходят детские деньги, советуют обращаться в орган социальной защиты населения по месту фактического или временного пребывания.
Также за дополнительными разъяснениями можно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 15-45.
Загрузка
Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк