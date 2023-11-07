Если в 2023 году вас задержали сотрудники полиции, это вовсе не означает, что вы преступник. Просто патрульные имеют право задержать вас для выяснения личности или причастности к ранее совершенным преступлениям.

В этой ситуации не забывайте, что у вас есть свои права, которые нужно знать и уметь ими пользоваться. Что делать, если вас задержали полицейские – читайте в материале.

Как вести себя при задержании: 10 советов от адвоката

Адвокат Владислав Кормушин выделяет следующие действия:

Сейчас смотрят

Зафиксируйте действия полиции. Чем больше свидетелей этого события (прохожих или фиксации на видео), тем больше шансов для вас, что вопросы есть, как быстрее иссякнут. Запомните фамилию, имя, должность подошедшего к вам лица. Они должны продемонстрировать вам удостоверение, удостоверяющее личность. Зафиксируйте номер нагрудного жетона, если к вам обращается сотрудник полиции. Переспросите у сотрудника полиции, являетесь ли вы задержанным. В процессе дискуссии вы должны понять, почему и по какой статье вас задержали. Например, если вас задерживают по порядку Кодекса Украины об административных правонарушениях, нужно узнать, есть ли достаточные поводы и основания в полиции считать, что вы совершили какое-то уголовное правонарушение. Не вступайте в конфликт с полицейскими. Их любимая статья – 185 (Кодекса об админправонарушениях). Это злобное неповиновение. Судебная практика и жизненный опыт показывает, что злостное неповиновение полицейским может расцениваться как любое невыполнение требований полиции. Не используйте силу. Тем более, против работника полиции. Это дает им широкие полномочия применять против вас как специальные средства, так и физическую силу. Следите за временем. Зафиксируйте время, обстоятельства, и привлеките внимание к тому, что вы являетесь задержанным лицом. Не торопитесь говорить и свидетельствовать против себя. Как задержанное лицо, вы не обязаны давать какие-либо объяснения обстоятельств, по которым вы хотите давать объяснения. Также вы не обязаны давать какие-либо показания или показания, пока до вашего сведения не будут доведены обстоятельства по поводу которых вас задержали. Носите с собой документы, удостоверяющие вашу личность. Сохраняйте спокойствие.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.