Анна Голишевская, редактор ленты
Что делать, если вас задержали полицейские: советы от юриста
Если в 2023 году вас задержали сотрудники полиции, это вовсе не означает, что вы преступник. Просто патрульные имеют право задержать вас для выяснения личности или причастности к ранее совершенным преступлениям.
В этой ситуации не забывайте, что у вас есть свои права, которые нужно знать и уметь ими пользоваться. Что делать, если вас задержали полицейские – читайте в материале.
Как вести себя при задержании: 10 советов от адвоката
Адвокат Владислав Кормушин выделяет следующие действия:
- Зафиксируйте действия полиции. Чем больше свидетелей этого события (прохожих или фиксации на видео), тем больше шансов для вас, что вопросы есть, как быстрее иссякнут.
- Запомните фамилию, имя, должность подошедшего к вам лица. Они должны продемонстрировать вам удостоверение, удостоверяющее личность.
- Зафиксируйте номер нагрудного жетона, если к вам обращается сотрудник полиции.
- Переспросите у сотрудника полиции, являетесь ли вы задержанным. В процессе дискуссии вы должны понять, почему и по какой статье вас задержали. Например, если вас задерживают по порядку Кодекса Украины об административных правонарушениях, нужно узнать, есть ли достаточные поводы и основания в полиции считать, что вы совершили какое-то уголовное правонарушение.
- Не вступайте в конфликт с полицейскими. Их любимая статья – 185 (Кодекса об админправонарушениях). Это злобное неповиновение. Судебная практика и жизненный опыт показывает, что злостное неповиновение полицейским может расцениваться как любое невыполнение требований полиции.
- Не используйте силу. Тем более, против работника полиции. Это дает им широкие полномочия применять против вас как специальные средства, так и физическую силу.
- Следите за временем. Зафиксируйте время, обстоятельства, и привлеките внимание к тому, что вы являетесь задержанным лицом.
- Не торопитесь говорить и свидетельствовать против себя. Как задержанное лицо, вы не обязаны давать какие-либо объяснения обстоятельств, по которым вы хотите давать объяснения. Также вы не обязаны давать какие-либо показания или показания, пока до вашего сведения не будут доведены обстоятельства по поводу которых вас задержали.
- Носите с собой документы, удостоверяющие вашу личность.
- Сохраняйте спокойствие.
