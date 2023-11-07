Анна Голишевская, редактор ленты
Как проверить, готов ли загранпаспорт: пошаговая инструкция
Полномасштабная война с РФ вынудила миллионы наших сограждан стать переселенцами. Для многих из них остро встал вопрос получения загранпаспорта, дающего право пересекать государственную границу, а также служащего подтверждением гражданства Украины. Как проверить, готов ли загранпаспорт – читайте в материале.
Как проверить, готов ли загранпаспорт: полный гайд
Проверяют готовность биометрического загранпаспорта на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого воспользуйтесь пошаговым гайдом:
- Зайдите на сайт ГТСУ.
- В разделе Сервисы выберите вкладку Проверка состояния оформления документов.
- Заполните форму.
- В первом слоте выберите Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
- Далее выберите, для кого оформлялся паспорт – для взрослого или ребенка.
- Введите серию и номер паспорта. Ожидайте информацию о готовности документа.
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