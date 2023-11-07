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Анна Голишевская, редактор ленты

Какие документы менять женщинам после замужества и когда именно: ответ эксперта

Какие документы менять женщинам после замужества и когда именно: ответ эксперта
Фото: Unsplash

При регистрации брака молодожены имеют право на выбор фамилии. Можно взять фамилию мужа, жены или двойную. Также после женитьбы необходимо изменить некоторые документы.

Какие документы менять женщинам после бракосочетания – читайте в материале.

Какие документы менять женщинам после замужества в 2023 году

Адвокат Владислав Кормушин отмечает, что, согласно ст. 35 Семейного кодекса Украины, молодожены имеют право на выбор фамилии. Для ее смены необходимо подать в орган миграционной службы Украины следующие документы:

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  • справку о регистрации места жительства;
  • оригинал и копии свидетельства о регистрации брака;
  • паспорт, подлежащий обмену;
  • копию ИНН;
  • квитанцию об уплате административного сбора;
  • документ о браке или расторжении брака;
  • справку о взятии на учет ВПЛ.

Какие документы менять женщинам после бракосочетания: нюансы

По словам адвоката, если произошла смена фамилии в течение одного месяца, то необходимо заменить следующие основные документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт для выезда за границу;
  • учетную карточку налогоплательщика;
  • водительское удостоверение.

Документы, в которые не нужно вносить изменения после смены фамилии

В список входят следующие документы:

  • трудовая книжка;
  • документы об образовании;
  • документы, устанавливающие право собственности на имущество.
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