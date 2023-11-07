Какие документы менять женщинам после замужества и когда именно: ответ эксперта

При регистрации брака молодожены имеют право на выбор фамилии. Можно взять фамилию мужа, жены или двойную. Также после женитьбы необходимо изменить некоторые документы.

Какие документы менять женщинам после бракосочетания – читайте в материале.

Какие документы менять женщинам после замужества в 2023 году

Адвокат Владислав Кормушин отмечает, что, согласно ст. 35 Семейного кодекса Украины, молодожены имеют право на выбор фамилии. Для ее смены необходимо подать в орган миграционной службы Украины следующие документы:

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справку о регистрации места жительства;

оригинал и копии свидетельства о регистрации брака;

паспорт, подлежащий обмену;

копию ИНН;

квитанцию об уплате административного сбора;

документ о браке или расторжении брака;

справку о взятии на учет ВПЛ.

Какие документы менять женщинам после бракосочетания: нюансы

По словам адвоката, если произошла смена фамилии в течение одного месяца, то необходимо заменить следующие основные документы:

паспорт гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу;

учетную карточку налогоплательщика;

водительское удостоверение.

Документы, в которые не нужно вносить изменения после смены фамилии

В список входят следующие документы:

трудовая книжка;

документы об образовании;

документы, устанавливающие право собственности на имущество.

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