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Иван Либерман

Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы — ответ эксперта

Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы — ответ эксперта
Фото: Генштаб ВСУ

В конце июня 2022 года украинские нардепы предложили призывать на службу в армию людей с инвалидностью с их согласия. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины.

Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы — узнавали Факты ICTV.

Что предусмотрено законом

В соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

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  • признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;

или

  • в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

В этой статье закона четко не указана группа инвалидности, соответственно, люди с инвалидностью не подлежат мобилизации.

Однако, согласно части второй статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

Таким образом, людей с инвалидностью III группы могут мобилизовать с их согласия.

Если вам придет повестка, нужно явиться в военкомат в указанное время и иметь с собой документы,  подтверждающие вашу инвалидность.

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Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Адвокат Иван Либерман отмечает, что III группа — это легкая инвалидность, то есть, это легкие расстройства здоровья, которые позволяют человеку воевать.

— Кроме того, принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба, — говорит адвокат.

Либерман также комментирует детали законопроекта и словосочетание “мобилизовать с их согласия”.

— Как показывает практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность, — говорит эксперт.

Адвокат добавляет, что мобилизовать людей с инвалидностью III группы будут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством.

— Кроме того, многие из украинцев еще до войны делали себе справки об инвалидности III группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и тому подобное. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в войске, — отмечает Либерман.

Конечно, мобилизовать их смогут лишь после тщательного медосмотра.

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