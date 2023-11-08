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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Предусмотрена ли ответственность за неоформление ID-карты в 14 лет — ответ юриста

Підліток, навчання
Фото: Pexels

Любой украинец, которому уже исполнилось 14 лет, может оформить свой первый паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, Центр предоставления административных услуг или паспортного сервиса Документ, не позднее чем через месяц после исполнения 14 лет.

Оформление паспорта впервые осуществляется бесплатно.

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Паспорт лицам, не достигшим 18-летнего возраста, выдается на четыре года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста — на каждые 10 лет.

Что будет, если не оформить паспорт в 14 лет — Факты ICTV спросили у юриста Анны Златиной.

Обязательно ли оформлять паспорт в 14 лет

Да, в Украине лица, которым исполнилось 14 лет, обязаны получить паспорт.

— Часть 2 статьи 21 ЗУ О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, устанавливает обязанность каждого гражданина Украины, достигшего 14-летнего возраста, получить паспорт, — говорит Златина.

Таким образом, данная статья обязывает получать паспорт при достижении 14 лет, а не право выбора, получать его или нет.

Также Златина обращает внимание, на то, что в этом вопросе есть определенное несоответствие в законодательном пространстве, поскольку постановление ВРУ Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу в п. 2 раздела І устанавливает, что паспорт гражданина Украины выдается каждому украинцу центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, по достижении 16-летнего возраста.

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— Но постановление является более низким нормативно-правовым актом, чем закон, поэтому в данном вопросе руководствуемся положениями закона, — добавляет юрист.

Кроме этого, указанное постановление регулирует порядок выдачи. Таким образом, каждый гражданин Украины при достижении 14 лет обязан получить паспорт.

Что будет, если не сделать паспорт после 14 лет

В случае не получения паспорта гражданина Украины по достижении 14 лет, лицо может быть привлечено к административной ответственности.

— Сперва это будет предупреждение. Если лицо после предупреждения не оформит паспорт, то при повторном привлечении в течение года на него будет наложен штраф в размере от 17 до 51 грн, — говорит Златина.

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ID-паспорт, паспорт України
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