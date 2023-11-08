Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — как ее получить

Несмотря на военное положение, в Украине сохраняется возможность для некоторых категорий работников получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в 2023 году.

Кто может рассчитывать на эту помощь, какой ее размер и в каких случаях предоставляется — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов является нецелевой денежной помощью, которая выплачивается из фонда заработной платы при наличии свободных средств. В отличие от других видов денежных выплат, которые может получить работник, для получения этого вида помощи не нужно предоставлять документы, объясняющие или подтверждающие целевое назначение средств.

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Законодательством также не уточняется понятие, что именно понимается под “социально-бытовыми вопросами”. Но коллективные договоры некоторых предприятий предусматривают детализацию оснований для предоставления такой материальной помощи.

Кроме того, перечень обстоятельств, при которых матпомощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется военнослужащему, регламентируется Министерством обороны Украины.

Материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов не является обязательной выплатой и может предоставляться один раз в год исключительно по решению руководителя, который имеет право установить ее размер в пределах среднемесячной зарплаты или вообще отказать работнику. Право на материальную помощь не зависит от стажа, ее могут получить и только что принятые на работу.

Сроки, в которые предоставляется помощь для решения социально-бытовых вопросов, законодательством не регулируются, но могут быть прописаны в коллективном договоре.

Если после получения помощи работнику повысили зарплату, предприятие не обязано перечислять сумму выплаты, но может доначислить разницу.

Кому и когда предоставляется материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов

Законодательством четко определены категории работников, имеющих право на получение денежной помощи для решения социально-бытовых вопросов:

государственные служащие, работники госорганов;

работники сферы культуры;

руководящие работники, специалисты и служащие органов местного самоуправления (ОМС);

обслуживающие рабочие государственных учреждений и ОМС;

военнослужащие;

преподаватели и ученые;

медики;

остальные работники бюджетных учреждений, которые не упомянуты профильными документами.

Работники бюджетных учреждений, работающие по совместительству, внешнему или внутреннему, имеют право получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов по двум должностям в рамках своего совокупного оклада или среднемесячного дохода.

Хотя в законодательстве не прописаны конкретные основания для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, обычно таковыми считаются следующие ситуации:

семейные обстоятельства, требующие существенных дополнительных расходов (бракосочетание, рождение ребенка, переезд);

оплата лечения, оздоровления детей;

повреждение или разрушение имущества в результате пожара, стихийного бедствия и тому подобное.

В случае смерти близких родственников помощь для решения социально-бытовых причин не предоставляется. Для таких случаев существует отдельная помощь на погребение, которая оплачивается за счет ФСС. Исключение составляют военнослужащие, для которых основания для получения помощи отдельно прописаны Минобороны.

Военнослужащие получают пособие в размере месячного денежного обеспечения при наличии следующих оснований:

смерть военнослужащего или его жены/мужа, детей, родителей;

ранение во время военного положения;

получение инвалидности вследствие ранения, связанного с защитой Родины;

пребывание в плену или признание без вести пропавшим;

пребывание на лечении или реабилитации более 30 дней, подтвержденное медицинскими документами.

Последний пункт предусматривает лечение не только вследствие ранения, а также из-за других тяжелых болезней: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, вирусные гепатиты и другие системные болезни с тяжелым течением.

Как получить материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов

Для получения помощи работник должен написать заявление на имя руководителя. Такое заявление на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов не имеет определенного образца, но в нем нужно в свободной форме описать свою ситуацию, что может быть основанием для положительного решения руководителя.

Заявление сначала согласовывает главный бухгалтер. Его подпись означает, что учреждение имеет средства для оказания помощи. Только после этого заявление подается на рассмотрение руководителю. В случае положительного решения издается приказ о предоставлении материальной помощи.

Решение относительно глав госадминистраций и их заместителей принимает местный совет.

Военнослужащие для получения материальной помощи подают рапорт на решение социально-бытовых вопросов по установленному образцу. В рапорте на имя командира ВЧ указываются основания для обращения и прилагаются документы для их подтверждения.

Выплата помощи осуществляется по месту службы на основании приказа командира.

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