Субсидия на дрова 2023: кто может получить и какие документы нужны

Впереди сложная зима. Для того чтобы людям было легче пережить отопительный сезон, в Украине, при поддержке партнеров, запускают экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами. Факты ICTV рассказывают, как правительство планирует обеспечить население дровами во время отопительного сезона 2023-2024.

Субсидия на твердое топливо: что это и какой ее размер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров сообщил, что для обеспечения населения Украины необходимыми запасами дров запускается специальный проект. Государство предоставит украинцам ресурс для отопления там, где нет возможности отапливать помещения газом.

Сейчас украинские семьи получают субсидии на твердое топливо размером 7 тыс. грн на домохозяйство в год. По словам премьер-министра Украины, отныне размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива возрастет более чем вдвое и составит 16,2 тыс. грн в год для одной семьи. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

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Кто может получить деньги на дрова 2023

Получить деньги на дрова в 2023 году могут украинцы, которые отапливают собственное жилье с помощью этого вида топлива. Помощь на твердый вид топлива предоставляется только один раз в год. При начислении субсидии на дрова учитывается размер доходов членов семьи за прошлый год. Особое внимание и поддержка оказывается уязвимой категории населения.

Получить деньги на дрова в 2023 году могут те семьи, которые используют для отопления исключительно твердое топливо.

Как получить деньги на дрова в 2023 году

Субсидия на дрова оформляется так же, как и жилищная. Для ее получения необходимо:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

Иногда от граждан могут требовать справку, подтверждающую, что человек действительно использует печное отопление и дрова для обогрева своего жилья.

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