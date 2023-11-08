В чем разница между участником войны и УБД: объясняет адвокат

Участник боевых действий и участник войны — это два разных понятия. У них разный способ оформления. А военные, обладающие этими статусами, получают разные льготы и выплаты.

Факты ICTV узнали, в чем разница между участником боевых действий и участником войны, а также какие льготы и выплаты получают военные с этими статусами.

УБД и участник войны: разница между статусами

Чтобы разобраться с этим вопросом, следует обратиться к Закону Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Именно этот нормативно-правовой акт закрепляет понятия участники боевых действий (УБД) и участники войны (УВ).

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— Хочу отметить, что и УБД, и УВ являются ветеранами войны. То есть лицами, которые принимали участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств, — говорит адвокат, юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Адвокат добавляет, что в соответствии со ст. 5 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Перечень всех лиц, относящихся к участникам боевых действий, закреплен в статье 6 соответсвующего Закона. Перечень является достаточно объемным (на 25 пунктов), поэтому Надежда Грищенко приводит наиболее актуальные категории лиц, относящихся к участникам боевых действий.

Это в частности:

военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта;военнослужащие военных прокуратур;

лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственной таможенного дела;

полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы Украины;

полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы Украины; лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

лица, с 24 февраля по 25 марта 2022 года в составе добровольческих формирований во взаимодействии с ВСУ, МВД, Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими образованными принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Также Надежда Грищенко рассказывает об участниках войны.

— В соответствии с законодательством, участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в Вооруженных Силах бывшего СССР, труженики тыла, а также другие лица, предусмотренные Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (статья 8 закона), — отмечает адвокат.

Перечень всех лиц, относящихся к участникам войны, закреплен в статье 9 Закона. Этот перечень также является достаточно объемным (13 пунктов), поэтому юрист приводит лишь несколько категорий лиц, относящихся к УВ.

Это в частности:

лица, которые в период Второй мировой войны добровольно оказывали материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам, подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого подтверждения этих фактов;

лица, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с территории других стран;

работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, находясь в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в порядке, установленном законодательством; которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в порядке, установленном законодательством.

Какие льготы получают УБД и УВ

— Закон четко определяет льготы как для УБД (статья 12), так льготы для УВ (статья 14). Чтобы не повторяться, привожу льготы, которые являются общими для обеих категорий, — информирует Грищенко.

Это в частности, но не исключительно:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация; выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы, независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

скидка оплаты за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) – 75% для УБД и 50% для УВ;

скидка оплаты за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) – 75% для УБД и 50% для УВ.

— Действие пунктов Закона, которые закрепляют льготу УБД и УВ на бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения, на время действия военного положения остановлено, — добавляет адвокат.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд на:

все виды городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности;

на междугородный железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (в одну и другую сторону один раз в два года или туда и обратно один раз в год с 50% скидкой);

автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Какую пенсию и выплаты получают участники боевых действий и участники войны

Участникам боевых действий пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны, выплачиваются пенсии, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь (выплачивается вместо пенсии), которые повышаются на 15% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, другим участникам войны — на 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

— Также ежегодно до 5 мая УБД и УВ, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны и другим участникам войны выплачивается разовая денежная помощь в размерах, которые определяются Кабинетом Министров Украины, — добавляет Грищенко.

Более того, местные советы, предприятия, учреждения и организации имеют право за счет собственных средств и благотворительных поступлений устанавливать дополнительные гарантии по социальной защите ветеранов войны.

— Дополнительно отмечу, что Законом к ветеранам войны относят и лиц с инвалидностью вследствие войны. Законом закрепляется перечень лиц, относящихся к этой категории и их льготы, — отмечает адвокат.

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