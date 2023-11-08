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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Выплаты за ранения 2023: что предусмотрено и как получить

Выплаты за ранения 2023: что предусмотрено и как получить
Фото: Depositphotos

Украинцы-военные, получившие ранения во время войны на территории Украины, имеют право на денежные государственные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены за ранения, как их получить и кто имеет на это право — узнавали Факты ICTV.

Какие выплаты предусмотрены за ранения в Украине и кто их получит

В случае, если военный получил ранение во время выполнения боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат.

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Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что в случае ранения военнослужащий может рассчитывать на такие виды выплат:

  • денежное обеспечение военнослужащего;
  • выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;
  • одноразовая денежная помощь, в соответствии со ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.2013 № 975.

— Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе иностранных), включая время перемещения с одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (пункт 1 КМУ от 28.02.2022 №168), — отмечает Диденко.

Размер выплаты за ранение

Эксперт отмечает, что касается выплаты единовременного денежного пособия, то размер такой выплаты зависит от того, какие последствия полученного ранения.

— Так, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер выплат определен пунктом Б част. 1 ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, — говорит Диденко.

Размер единовременного пособия может составлять:

  • 400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2023 году это 1 073 600 грн.
  • 300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн в 2023 году).
  • 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн в 2023 году).

— В случае получения военнослужащим ранения во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975, и может составлять 70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — добавляет адвокат.

Напоминаем, в 2023 году размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 2 684 грн.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным.

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По сравнению с первым чтением были приняты следующие изменения:

  • для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрено два месяца выплат по последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 20 100 грн по порядку КМУ;
  • умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
  • тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
  • непрерывный отпуск на лечение — не более четырех месяцев.

Как получить выплату за ранение

Согласно законодательству, для оформления выплаты военнослужащему необходимо обратиться к начальнику центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Чтобы получить помощь, вам понадобятся документы:

  • Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии.
  • Паспорт гражданина Украины и его заверенную копию.
  • Заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременной денежной помощи в связи с ранением или инвалидностью.
  • Копия документа, свидетельствующую о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждения;
  • Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения о признании ранения.
  • Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности.
  • Если вы принадлежите к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.
  • Для офицеров — удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и извлечение из послужного списка.
  • Все имеющиеся медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.
  • Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.
  • Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенную копию и/или заверенную копию Акта о несчастном случае.
    Удостоверение участника боевых действий и его заверенную копию.
  • Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или являетесь пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.
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Выплаты за ранения 2023: что предусмотрено и как получить

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