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Жилищная субсидия: когда выплачивается и назначается

Коли нараховується субсидія на картку
Фото: Pixabay

Жилищная субсидия выплачивается украинцам, которые имеют на нее право, раз в месяц. Когда именно начисляется субсидия, Фактам ICTV разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

Когда начисляется субсидия на карту

Согласно постановлению № 7, принятому КМУ 2.06.2004, жилищная субсидия выплачивается с 5 по 25 число каждого месяца. 

Как проверить начисление субсидии

Проверить начисление субсидии можно самостоятельно на сайте Минсоцполитики, где размещен Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.  Для этого нужно

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  1. Зайти на сайт по ссылке.
  2. Ввести адрес интересующего вас домохозяйства.
  3. Подтвердить, что вы не робот.
  4. Нажать кнопку Искать.

На экране вы увидите все данные о субсидии по введенному адресу.

нарахування субсидій

скрін subsidii.ioc.gov.ua

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Пенсійний фонд, Субсидии
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