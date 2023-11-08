Жилищная субсидия: когда выплачивается и назначается

Жилищная субсидия выплачивается украинцам, которые имеют на нее право, раз в месяц. Когда именно начисляется субсидия, Фактам ICTV разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

Когда начисляется субсидия на карту

Согласно постановлению № 7, принятому КМУ 2.06.2004, жилищная субсидия выплачивается с 5 по 25 число каждого месяца.

Как проверить начисление субсидии

Проверить начисление субсидии можно самостоятельно на сайте Минсоцполитики, где размещен Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий. Для этого нужно:

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Зайти на сайт по ссылке . Ввести адрес интересующего вас домохозяйства. Подтвердить, что вы не робот. Нажать кнопку Искать.

На экране вы увидите все данные о субсидии по введенному адресу.

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