Жилищная субсидия: когда выплачивается и назначается
Жилищная субсидия выплачивается украинцам, которые имеют на нее право, раз в месяц. Когда именно начисляется субсидия, Фактам ICTV разъяснили в Пенсионном фонде Украины.
Когда начисляется субсидия на карту
Согласно постановлению № 7, принятому КМУ 2.06.2004, жилищная субсидия выплачивается с 5 по 25 число каждого месяца.
Как проверить начисление субсидии
Проверить начисление субсидии можно самостоятельно на сайте Минсоцполитики, где размещен Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий. Для этого нужно:
- Зайти на сайт по ссылке.
- Ввести адрес интересующего вас домохозяйства.
- Подтвердить, что вы не робот.
- Нажать кнопку Искать.
На экране вы увидите все данные о субсидии по введенному адресу.
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