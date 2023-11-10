Должны ли магазины в Instagram и Facebook регистрировать бизнес: объясняет адвокат

Многие предприниматели ведут свою деятельность в социальных сетях. К примеру, продают одежду или товар другого назначения. Должны ли магазины в Instagram и Facebook регистрировать бизнес в 2023 году – читайте в материале.

Должны ли магазины в Instagram и Facebook регистрировать бизнес

Адвокат Радион Кирилкин отмечает, что государственная регистрация хозяйствующих субъектов, в том числе в сети интернет, является обязательным условием осуществления всех видов предпринимательской деятельности.

При этом отдельные продавцы пренебрегают обязанностью регистрации предпринимательской деятельности, уклоняются от уплаты налогов, а расчеты производят через банковские карты физических лиц. Это, в свою очередь, запрещено законом.

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По словам адвоката, территориальными органами ГНС активно ведутся проверки, и только в течение сентября 23 года было зарегистрировано, например, восемь случаев ГНС в Хмельницкой области (зафиксировано восемь фактов осуществления противоправной деятельности через сеть интернет).

Без уплаты налогов составлен протокол об административном правонарушении по части 1164 КУоАП (штраф до 34 тыс. грн с конфискацией).

Главным управлением ГНСУ в Киеве обнаружена розничная торговля мобильными телефонами, электронными гаджетами, электронными сигаретами и системами для курения без соответствующей регистрации хозяйственной деятельности (и при отсутствии каких-либо разрешительных документов). Это – девять торговых объектов, а также торговля через интернет-магазин.

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