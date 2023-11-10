Когда будут проводить ученические олимпиады в 2023-2024 учебном году: МОН утвердило график

Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения всех ученических олимпиад в 2023 и 2024 учебных годах. Документ разместили на сайте образовательного ведомства. Ознакомиться можно по ссылке.

График проведения ученических олимпиад 2023-2024

В МОН постановили провести Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам в четыре этапа, в следующие сроки:

I этап — октябрь-ноябрь 2023 года;

II этап — ноябрь-декабрь 2023 года;

III этап — январь-февраль 2024 года;

IV этап — март-апрель 2024 года.

За организационно-методическое обеспечение проведения и координацию олимпиад будет отвечать Национальный центр Малая академия наук. Общее руководство назначено Директорату школьного образования.

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По приказу, за непосредственное проведение мероприятий будут отвечать органы управления в сфере образования областных и Киевской городской государственных (военных) администраций и учреждения последипломного педагогического образования.

Также в МОН отметили необходимость обеспечения мер безопасности во время проведения олимпиад.

Какие проекты должны поступить в НЦ МАН

В частности, в Малую академию наук должны поступить такие проекты:

до 15 ноября 2023 года — предложения о проведении на их базе финальных этапов Всеукраинских ученических турниров 2023-2024 и предложения по программам и персональному составу оргкомитетов и жюри соответствующих соревнований;

2023 года — предложения о проведении на их базе финальных этапов Всеукраинских ученических турниров 2023-2024 и предложения по программам и персональному составу оргкомитетов и жюри соответствующих соревнований; до 20 ноября 2023 года — предложения по проведению на их базе VI этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2023-2024;

2023 года — предложения по проведению на их базе VI этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2023-2024; до 1 декабря 2023 года — предложения по персональному составу жюри VI этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2023-2024 и составу оргкомитетов соответствующих олимпиад;

2023 года — предложения по персональному составу жюри VI этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2023-2024 и составу оргкомитетов соответствующих олимпиад; до 5 марта 2024 года — задания и отчеты о проведении III этапа Всеукраинских ученических олимпиад и заявки на участие команд в VI этапе Всеукраинских ученических олимпиад 2023-2024.

Также в документе должно быть указано и утверждено количество участников ученических команд, которые будут участвовать в олимпиадах в 2023-2024 учебном году.

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