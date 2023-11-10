Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат

Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Фото: Unsplash

Недавно в ПФУ рассказали об условиях назначения пенсии по инвалидности. Ее предоставляют в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, и независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения.

Однако что известно о суммах пенсии по инвалидности и о размере выплат для лиц с инвалидностью 2 группы – читайте в материале.

Суммы пенсии по инвалидности в 2023 году

Для получения пенсии по инвалидности II группы нужно иметь определенный страховой стаж – 1-14 лет.

Сейчас смотрят

После назначения лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту, лица с инвалидностью I группы получат 100% пенсии по возрасту, а III группы – 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности 2023

  • для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;
  • для лиц, не работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 100 грн;
  • для лиц, работающих, с инвалидностью II и III групп – 2 093 грн.

Пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны 2023

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше: для второй группы – 10 988,25 грн, первая группа получает 13 604,50 грн, а третья – 7 534,80 грн.

Читайте также
Какие льготы имеют лица с инвалидностью третьей группы: полный перечень
Особа з інвалідінстю 3 групи

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

інвалідність, люди з інвалідністю, Пенсия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего 2023
пенсія
Мобилизуют ли людей с инвалидностью III группы — ответ эксперта
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Какие льготы имеют лица с инвалидностью третьей группы: полный перечень
Особа з інвалідінстю 3 групи
Как проводят перерасчет пенсии работающих пенсионеров в 2023 году
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня, пенсія
Доверенность на получение пенсии 2023: как оформить и какие документы необходимы
літній чоловік та дівчина біля комп'ютера

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Отчет ЕС: итоги | Штурм оккупантов в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Пенсия по инвалидности 2 группа 2023: размер выплат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь