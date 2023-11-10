Что делать, если вам дают повестку в маршрутке: отвечает юрист
Мобилизация в Украине продолжается, поэтому на блокпостах бывают случаи, когда останавливают маршрутки и вручают повестки. Однако законны ли такие действия и что делать, если вам дают повестку в маршрутке – читайте в материале.
Повестки в маршрутках 2023: что с этим не так
Юрист Алина Ахтень отмечает, что известны случаи, когда на блокпостах останавливают обычные маршрутки и вручают пассажирам повестки.
С одной стороны, в законодательстве Украины нет четко определенных мест, где можно раздавать повестки.
Но есть нюанс. Только у Национальной полиции есть полномочия останавливать транспорт при определенных обстоятельствах.
Имеют ли право представители ТЦК раздавать повестки в маршрутках
По словам юриста, представители военкомата не имеют права останавливать маршрутки или другие виды транспорта для раздачи повесток. Так что выписывать повестки в маршрутке считается неправомерным. Если гражданин стал свидетелем такого обстоятельства, необходимо звонить в областной центр комплектования и сообщать о таких нарушениях.
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