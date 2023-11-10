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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция

Дія
Фото: Unsplash

Для того, чтобы подтвердить статус ВПЛ в 2023 году, нужно иметь соответствующую справку. Теперь ее можно получить через портал Дія, как и распечатать документ. Как распечатать справку ВПЛ из Дії – читайте в материале.

Как получить справку ВПЛ через Дію: пошаговая инструкция

Справку ВПЛ можно производить гражданам, переместившимся с территории общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или находящихся во временной оккупации или осаде. Для получения справки нужно зайти в Дію и найти раздел Услуги — получить статус ВПЛ — и подать заявку.

Какие данные нужно указывать для справки ВПЛ

  1. Укажите текущее местоположение (необходимо подтвердить с помощью геолокации).
  2. Данные находящихся с вами детей (если они есть).
  3. Данные карты єПідтримка.
  4. Потребности в месте пребывания. Например, в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи.
  5. Справка должна появиться через несколько дней в приложении Дія.

Как распечатать справку ВПЛ из Дії: пошаговая инструкция

  1. Войдите в Дію.
  2. Предоставьте разрешение на передачу данных.
  3. После этого вы получите сообщение по электронной почте, когда сертификат сгенерируется.
  4. Его можно загрузить и распечатать через разделы Услуги и Полученные документы.
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