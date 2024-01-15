Прожиточный минимум 2024: размер

Верховная Рада окончательно утвердила государственный бюджет Украины на 2024 год. Какой размер прожиточного минимума в 2024 году – узнавали Факты ICTV.

Прожиточный минимум 2024: сумма

С 1 января 2024 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет — 2 920 грн.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то суммы такие:

Сейчас смотрят

на детей до 6 лет – 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3 028 грн;

для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплату которых регулируют специальные законы, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная зарплата составляет:

в месячном размере: с 1 января – 7 100 грн, с 1 апреля – 8 000 грн;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 грн, с 1 апреля – 48 грн.

Размер минимальной зарплаты, применяемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, составляет 1 600 грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.