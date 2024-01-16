ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться

ASB помощь – это денежная поддержка, оказываемая пострадавшему населению Украины. Например, ВПЛ, людям, проживающим в Днепропетровской и Харьковской областях. ASB помощь: что известно и как получить – читайте в материале.

ASB помощь: что следует знать

В январе 2024 года обособленное подразделение ASB в Украине проводит опрос среди пострадавшего населения (ВПЛ, местное пострадавшее население, перемещенные, но вернувшиеся лица), которое не получало многоцелевую денежную помощь в период с октября по декабрь 2023 года.

Перед этим нужно было подать заявку на сайте организации. ASB должны составить перечень домохозяйств, получающих многоцелевую денежную помощь. То есть по состоянию на январь 2024 года подать заявку на получение помощи нельзя. Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии.

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Проект оказывает разную поддержку для ВПЛ и пострадавшего населения. К примеру:

гигиенические наборы;

продуктовые наборы;

сессии по групповой и персональной психосоциальной помощи;

средства на аренду жилья для домохозяйств;

поддержку на зимование для ВПЛ.

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