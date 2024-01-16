Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться

ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться
Фото: Unsplash

ASB помощь – это денежная поддержка, оказываемая пострадавшему населению Украины. Например, ВПЛ, людям, проживающим в Днепропетровской и Харьковской областях. ASB помощь: что известно и как получить – читайте в материале.

ASB помощь: что следует знать

В январе 2024 года обособленное подразделение ASB в Украине проводит опрос среди пострадавшего населения (ВПЛ, местное пострадавшее население, перемещенные, но вернувшиеся лица), которое не получало многоцелевую денежную помощь в период с октября по декабрь 2023 года.

Перед этим нужно было подать заявку на сайте организации. ASB должны составить перечень домохозяйств, получающих многоцелевую денежную помощь. То есть по состоянию на январь 2024 года подать заявку на получение помощи нельзя. Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии.

Сейчас смотрят

ASB: какую еще помощь можно получить от организации

Проект оказывает разную поддержку для ВПЛ и пострадавшего населения. К примеру:

  • гигиенические наборы;
  • продуктовые наборы;
  • сессии по групповой и персональной психосоциальной помощи;
  • средства на аренду жилья для домохозяйств;
  • поддержку на зимование для ВПЛ.
Читайте также
Кому отменят выплаты ВПЛ с 1 января 2024 года
гроші

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

ВПО, Деньги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Какие изменения установлены для ФЛП в 2024 году: лимит дохода и ставки единого налога
калькулятор, ручка, папери
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно
діти
Прожиточный минимум 2024: размер
ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться
Кому отменят выплаты ВПЛ с 1 января 2024 года
гроші
Это несправедливо: Галущенко объяснил, почему отменен мораторий на отключение света
ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь