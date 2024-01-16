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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности

Офіцери освітньої безпеки
Фото: Нацполиция

В более 400 школах, которые расположены в регионах, граничащих с РФ и Беларусью, или же вблизи зоны боевых действий, до конца января будут работать офицеры образовательной безопасности.

Речь идет прежде всего об учебных заведениях в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях.

15 января начались соответствующие учения для правоохранителей, которые будут заступать на службу в школах в рамках проекта Офицеры Службы образовательной безопасности.

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Затем их заменят офицеры СОБ, которые пройдут отбор и подготовку.

— Офицеры Службы образовательной безопасности — это не охранники, а специалисты по вопросам безопасности в образовательном учреждении. В их полномочия будет входить: пропускной режим, коммуникация с экстренными службами, реагирование на правонарушения, — объяснили в МВД.

Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, они будут иметь знания по психологии ребенка, чтобы понимать его и при необходимости вовремя помочь и принять необходимые меры.

Этот проект направлен на защиту детей в школах во время войны, а также создание безопасной среды после ее завершения.

Это совместная инициатива руководства государства при участии Министерства образования и науки Украины, Министерства внутренних дел и Национальной полиции.

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В декабре 2023 года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал, что во всех учебных заведениях планируется дежурство полицейских и установка металлоискателей и рамок.

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По его словам, специалистов будут отбирать на конкурсной основе, они будут проходить тщательную проверку и медосмотр, а дальше пройдут специализированное обучение, чтобы быть готовыми “к любым вызовам”.

Источник: МВД, Нацполиция
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