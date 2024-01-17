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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Восемь ракет Калибр, готовых к применению: Гуменюк предупредила об угрозе с Черного моря

Запуск ракет типу Калібр із моря

Российская Федерация оставляет на дежурстве в Черном море носители крылатых ракет Калибр, готовых к использованию для атак против Украины, несмотря на холодные погодные условия.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Единые новости.

Может ли РФ обстрелять Украину ракетами Калибр

— Общая ракетная опасность оценивается нами как очень высокая, потому что ракетоносители продолжают дежурство в Черном море. Среди корабельной группировки, которая состоит из пяти единиц в Черном море, один ракетоноситель остается. И на нем восемь Калибров, готовых к использованию.

Несмотря на то, что враг длительное время не применял этот вид вооружения, уровень опасности — это не снижает, — отметила спикер ОК Юг.

Ракеты Калибр — какая дальность применения

Калибр — это крылатые ракеты, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Они имеют различные модификации и характеристики.

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Однако известно, что дальность стрельбы Калибрами по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2,6 тыс. км. Ракета является автономной во время полета, который осуществляется по заранее определенному маршруту.

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Фото: Минобороны России

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Война в Украине, Калібр, Ракета, Черное море
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