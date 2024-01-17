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Как в электронном виде подать уведомление о выплате больничных в ПФУ

чоловік, комп'ютер, робота
Фото: Pexels

После оплаты листков нетрудоспособности за счет страховых средств, работодатель должен уведомить Пенсионный фонд Украины о выплатах, отправив соответствующее уведомление.

Как правильно подать уведомление о выплате больничных в ПФУ — в материале Фактов ICTV.

Как правильно подать уведомление о выплате больничных в ПФУ

Застрахованные лица имеют право на выплаты в связи с временной нетрудоспособностью. После выплат работодатель должен направить уведомление в Пенсионный фонд Украины. Срок для отправки — один месяц со дня проведения выплаты.

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Теперь у работодателей есть возможность подать уведомление о выплатах средств в электронном виде на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  • На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зайти в личный кабинет страхователя.
  • На панели слева выбрать опцию Заявления-расчеты и Создание сообщений о выплате средств застрахованным лицам.

Как подать уведомление о выплате больничных в ПФУ — пошаговая инструкция

  • В новом окне определить параметры поиска заявлений-расчетов, по которым нужно подать уведомление о выплате средств, и выбрать необходимый критерий — номер листка нетрудоспособности или период их формирования.

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  • В поисковом окне нажать кнопку Поиск.

Как подать уведомление о выплате больничных в ПФУ — пошаговая инструкция

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  • Система, по указанным параметрам, выбирает заявления-расчеты со статусом Оплачено, среди которых нужно выбрать то, по которому необходимо подать уведомление о выплате средств, и нажать на его номер.

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  • Перейти на поле Приложение о временной нетрудоспособности, выбрать нужный больничный и нажать копку Создать сообщение.

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  • В поле Данные по выплате нужно выбрать необходимое поле и нажать пиктограмму с карандашом.

Как подать уведомление о выплате больничных в ПФУ — пошаговая инструкция

  • Далее откроется окно, в котором система автоматически подтянет суммы выплат. Необходимо будет заполнить все обязательные поля и нажать Продолжить.
  • После внесения всех данных нажать кнопку Сформировать сообщение.

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  • Сообщение, которое будет сформировано, необходимо подписать квалифицированной электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд Украины — нажать Подписать и отправить в ПФУ.

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Обратите внимание! Время от времени нажимайте кнопку Сохранить, если сообщение о выплате средств застрахованным лицам содержит много листков нетрудоспособности.

После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности, программа автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, содержащихся в сообщении. Ее можно исправить при необходимости.

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