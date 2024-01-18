Во всех российских ракетах есть важные компоненты, произведенные за границей: Зеленский о необходимости санкций

Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за границей. Многие из них — компаниями из свободного мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 694-х суток полномасштабной войны России против Украины.

— Это не просто абстрактный вопрос — это о том, как государство-террорист производит оружие, в частности, ракеты. Сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Четкие факты. Блокировать пути обхода Россией санкций — это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому в мире, кто помогает, — заявил глава государства.

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Гарантии безопасности с Францией

Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он назвал его очень позитивным и реально вдохновляющим.

Глава государства поблагодарил за создание артиллерийской коалиции в рамках оборонного формата Рамштайн, готовность Франции поставить Украине именно в этом году десятки САУ Caesar — очень результативных систем артиллерии и снарядов к ним.

По словам президента, Украина в дальнейшем будет усиливать противовоздушную оборону. В то же время лидеры обсудили ситуацию на поле боя в Украине — подробности сейчас, перспективы, что важно включить в новый оборонный пакет от Франции.

— Обсудили работу с Францией по безопасности гарантий для Украины. Мы готовим двустороннее соглашение. Продолжаем коммуникацию с партнерами по санкциям против России. Все дипломатические представители должны активизироваться, чтобы партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России, — считает Зеленский.

Защита и способности украинской энергосистемы

Президент провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Первый вопрос — это энергетика, защита и способности нашей энергосистемы.

— Потребление сейчас большое, угрозы со стороны врага чрезвычайно серьезные, но профессиональная работа и наших энергетиков, и всех, кто отвечает за защиту энергообъектов, позволяет обеспечивать страну светом и теплом. И это весомо, — обратил внимание президент.

Финансовая система Украины

Премьер-министр Шмыгаль доложил и о ситуации в украинской финансовой системе. По словам президента, ситуация стабильная, социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме и без эмиссии.

— Хочу поблагодарить всех налогоплательщиков, кто в Украине поддерживает рабочие места, обеспечивает производство, работает легально и чисто. За прошлый год мы имеем, несмотря на войну, экономический рост 5%, увеличение уплаты налогов, которое соответствует росту в экономике. Это четкий признак силы Украины, — считает Зеленский.

Президент утверждает, что государство действительно ценит всех, кто в это время, несмотря на все сложности, работает, платит налоги и поддерживает так общую возможность — защищать государство и независимость.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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