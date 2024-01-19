Как украинцам получить визу в Канаду 2024: какие документы необходимы

С началом полномасштабной войны в Украине, правительством Канады была введена программа по получению визы – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Программа предусматривала предоставление украинцам и членам их семей удлиненный статус временного резидента и позволяла им работать, учиться и находиться в Канаде до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой. Но приём заявок на получение визы по программе CUAET завершился 15 июля 2023 года.

Как украинцам получить визу в Канаду 2024 – далее в материале Фактов ICTV.

Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев

В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:

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туристическая;

гостевая;

бизнес;

CUAET.

Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они обе записаны как Visitor Visa. Например, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза. В случае путешествия украинцев в Канаду без приглашения родственников или друзей виза условная обозначается как туристическая.

Бизнес-визу оформляют, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны с целью деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.

Для этих трех виз нужен одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.

Конечно, визовый центр Канады может требовать и дополнительные документы, однако все это решается в индивидуальном порядке.

Кто может получить визу

Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:

Граждане Украины.

Члены семей граждан Украины (любой национальности).

Члены семьи – это:

супруг/супруга или партнер в гражданском браке гражданина Украины;

ребенок на содержании;

ребенок на иждивении супруга/супруги или партнера в гражданском браке;

ребенок на иждивении их ребенка на иждивении.

Как оформить визу в Канаду

Первое, что нужно сделать – заполнить анкету на сайте Government of Canada. Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать за подсказками на экране.

Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, с вами обязательно свяжутся. Если вашу заявку согласуют, вам пришлют письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.

Вам обязательно нужно будет прислать документы и записаться на биометрию. Стоит отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему – обязательное требование для граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет.

Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы, по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.

Какие документы нужны для оформления визы в Канаду

Чтобы подать заявление на получение визы нужно собрать следующие документы:

все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть пометки;

украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;

копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.

Опционально:

если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;

если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция №2;

выписка по счету за последние 6 месяцев.

Для несовершеннолетних детей:

загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;

свидетельство о рождении;

разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если один из родителей не подается вместе с ребенком);

фото – 3,5 на 4,5 см, 80% лица, белый фон, в электронном варианте.

На что могут рассчитывать украинцы в Канаде

Правительство Канады в октябре 2023 года запустило новую программу поддержки беженцев из Украины. Программа рассчитана на тех, кто желает остаться в Канаде вместе со своей семьей и будет способствовать получению разрешения на постоянное проживание.

Получить разрешение на постоянное проживание могут украинцы, которые имеют статус временного резидента, а также одного (или более) родственников в Канаде. При этом их члены семьи должны быть гражданами или постоянными жителями Канады. Речь идет о близких родственниках, это могут быть:

родители;

бабушки и дедушки;

братья и сестры;

дети и внуки;

супруги.

Временные резиденты могут подать заявление на продление пребывания в Канаде до 3 лет, если получат разрешение на трудоустройство или обучение в стране.

Прием заявок от семей будет происходить до 22 октября 2024 года, а само участие в программе будет бесплатным для украинцев.

На специальном сайте для иммигрантов можно узнать, имеете ли вы право на ПМЖ в Канаде.

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