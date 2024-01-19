Как украинцам получить визу в Канаду 2024: какие документы необходимы
С началом полномасштабной войны в Украине, правительством Канады была введена программа по получению визы – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Программа предусматривала предоставление украинцам и членам их семей удлиненный статус временного резидента и позволяла им работать, учиться и находиться в Канаде до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой. Но приём заявок на получение визы по программе CUAET завершился 15 июля 2023 года.
Как украинцам получить визу в Канаду 2024 – далее в материале Фактов ICTV.
Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев
В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:
- туристическая;
- гостевая;
- бизнес;
- CUAET.
Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они обе записаны как Visitor Visa. Например, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза. В случае путешествия украинцев в Канаду без приглашения родственников или друзей виза условная обозначается как туристическая.
Бизнес-визу оформляют, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны с целью деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.
Для этих трех виз нужен одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.
Конечно, визовый центр Канады может требовать и дополнительные документы, однако все это решается в индивидуальном порядке.
Кто может получить визу
Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:
- Граждане Украины.
- Члены семей граждан Украины (любой национальности).
Члены семьи – это:
- супруг/супруга или партнер в гражданском браке гражданина Украины;
- ребенок на содержании;
- ребенок на иждивении супруга/супруги или партнера в гражданском браке;
- ребенок на иждивении их ребенка на иждивении.
Как оформить визу в Канаду
Первое, что нужно сделать – заполнить анкету на сайте Government of Canada. Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать за подсказками на экране.
Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, с вами обязательно свяжутся. Если вашу заявку согласуют, вам пришлют письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.
Вам обязательно нужно будет прислать документы и записаться на биометрию. Стоит отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему – обязательное требование для граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет.
Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы, по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.
Какие документы нужны для оформления визы в Канаду
Чтобы подать заявление на получение визы нужно собрать следующие документы:
- все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть пометки;
- украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;
- копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.
Опционально:
- если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;
- если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция №2;
- выписка по счету за последние 6 месяцев.
Для несовершеннолетних детей:
- загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;
- свидетельство о рождении;
- разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если один из родителей не подается вместе с ребенком);
- фото – 3,5 на 4,5 см, 80% лица, белый фон, в электронном варианте.
На что могут рассчитывать украинцы в Канаде
Правительство Канады в октябре 2023 года запустило новую программу поддержки беженцев из Украины. Программа рассчитана на тех, кто желает остаться в Канаде вместе со своей семьей и будет способствовать получению разрешения на постоянное проживание.
Получить разрешение на постоянное проживание могут украинцы, которые имеют статус временного резидента, а также одного (или более) родственников в Канаде. При этом их члены семьи должны быть гражданами или постоянными жителями Канады. Речь идет о близких родственниках, это могут быть:
- родители;
- бабушки и дедушки;
- братья и сестры;
- дети и внуки;
- супруги.
Временные резиденты могут подать заявление на продление пребывания в Канаде до 3 лет, если получат разрешение на трудоустройство или обучение в стране.
Прием заявок от семей будет происходить до 22 октября 2024 года, а само участие в программе будет бесплатным для украинцев.
На специальном сайте для иммигрантов можно узнать, имеете ли вы право на ПМЖ в Канаде.