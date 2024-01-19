Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как украинцам получить визу в Канаду 2024: какие документы необходимы

канада
Фото: Depositphotos

С началом полномасштабной войны в Украине, правительством Канады была введена программа по получению визы – CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Программа предусматривала предоставление украинцам и членам их семей удлиненный статус временного резидента и позволяла им работать, учиться и находиться в Канаде до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой. Но приём заявок на получение визы по программе CUAET завершился 15 июля 2023 года.

Как украинцам получить визу в Канаду 2024 – далее в материале Фактов ICTV.

Какие визы в Канаду предусмотрены для украинцев

В общем, чтобы украинцам попасть в Канаду, необходимо оформить одну из виз:

Сейчас смотрят
  • туристическая;
  • гостевая;
  • бизнес;
  • CUAET.

Что касается первых двух, то они ничем не отличаются. На английском они обе записаны как Visitor Visa. Например, если друзья или родственники приглашают вас к себе в Канаду, то на бумагах это указывается как гостевая виза. В случае путешествия украинцев в Канаду без приглашения родственников или друзей виза условная обозначается как туристическая.

Виза в Канаду для украинцев 2024 — как получить

Бизнес-визу оформляют, чтобы успешно вести дела с иностранными партнерами. Она также необходима для посещения страны с целью деловых переговоров, для подписания контрактов и присутствия на конференциях.

Для этих трех виз нужен одинаковый пакет документов, кроме того, процесс оформления визы тоже почти не отличается.

Конечно, визовый центр Канады может требовать и дополнительные документы, однако все это решается в индивидуальном порядке.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Кто может получить визу

Подавать заявления на получение визы в Канаду могут:

  • Граждане Украины.
  • Члены семей граждан Украины (любой национальности).

Члены семьи – это:

  • супруг/супруга или партнер в гражданском браке гражданина Украины;
  • ребенок на содержании;
  • ребенок на иждивении супруга/супруги или партнера в гражданском браке;
  • ребенок на иждивении их ребенка на иждивении.

Как оформить визу в Канаду

Первое, что нужно сделать – заполнить анкету на сайте Government of Canada. Этот сайт доступен на украинском языке, поэтому вам нужно просто следовать за подсказками на экране.

Далее ваше заявление передается в визовый центр Канады, где его обрабатывают. Если у работников центра возникнут дополнительные вопросы, с вами обязательно свяжутся. Если вашу заявку согласуют, вам пришлют письмо с вашими дальнейшими действиями для получения визы.

Канада

Вам обязательно нужно будет прислать документы и записаться на биометрию. Стоит отметить, что биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему – обязательное требование для граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет.

Подается она после согласования канадской стороной документов для оформления визы, по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.

Какие документы нужны для оформления визы в Канаду

Чтобы подать заявление на получение визы нужно собрать следующие документы:

  • все действующие загранпаспорта, копии страниц, где есть пометки;
  • украинский паспорт, все страницы, где есть отметки;
  • копия свидетельства о браке/разводе, рождении детей.

Опционально:

  • если вы работаете на компанию: справка о зарплате за последние 6 месяцев;
  • если вы частный предприниматель: выписка из гос. реестра, налоговая декларация за последний год или квартал текущего года, квитанция №2;
  • выписка по счету за последние 6 месяцев.

Для несовершеннолетних детей:

  • загранпаспорт, все страницы, где есть отметки;
  • свидетельство о рождении;
  • разрешение от отца или матери на выезд ребенка (если один из родителей не подается вместе с ребенком);
  • фото – 3,5 на 4,5 см, 80% лица, белый фон, в электронном варианте.

На что могут рассчитывать украинцы в Канаде

Правительство Канады в октябре 2023 года запустило новую программу поддержки беженцев из Украины. Программа рассчитана на тех, кто желает остаться в Канаде вместе со своей семьей и будет способствовать получению разрешения на постоянное проживание.

Получить разрешение на постоянное проживание могут украинцы, которые имеют статус временного резидента, а также одного (или более) родственников в Канаде. При этом их члены семьи должны быть гражданами или постоянными жителями Канады. Речь идет о близких родственниках, это могут быть:

  • родители;
  • бабушки и дедушки;
  • братья и сестры;
  • дети и внуки;
  • супруги.

Временные резиденты могут подать заявление на продление пребывания в Канаде до 3 лет, если получат разрешение на трудоустройство или обучение в стране.

Прием заявок от семей будет происходить до 22 октября 2024 года, а само участие в программе будет бесплатным для украинцев.

На специальном сайте для иммигрантов можно узнать, имеете ли вы право на ПМЖ в Канаде.

Беженцы, Визы, Война в Украине, Україна-Канада
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Роб Бауер
Усложнит логистику оккупантов: ГУР о последствиях атаки на нефтебазу в Клинцах
розвідка, ГУР
После войны большинство украинцев вернутся: в Институте демографии объяснили почему
Біженці на польському кордоні
Гибридными системами ПВО FrankenSAM можно прикрывать военные объекты — Игнат
Как украинцам получить визу в Канаду 2024: какие документы необходимы
Зачем РФ стянула под Бахмут 80 тыс. военных и куда планирует удары — объяснили эксперты
Російські окупанти

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь